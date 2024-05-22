Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι γαλλικές υπηρεσίες ασφαλείας, σύμφωνα με την εφημερίδα Figaro, η οποία επικαλούμενη ανώτερο στρατιωτικό αξιωματούχο της χώρας κάνει λόγο για «αύξηση της ρωσικής επιθετικότητας» και για «υπαρκτές απειλές» ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Σύμφωνα με τον Γάλλο αξιωματούχο, στην παρούσα φάση βρίσκεται εν εξελίξει ένας «πόλεμος πληροφοριών» που αποσκοπεί στην εξασθένηση της κοινωνικής συνοχής στη Γαλλία. Ο ίδιος αξιωματούχος δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να ακολουθήσουν δράσεις όπως δολιοφθορές, επιθέσεις δυσφήμησης, επιθέσεις κατά μονάδων παραγωγής κ.α., πίσω από τις οποίες θα βρίσκεται η Μόσχα, χωρίς ωστόσο να αναλαμβάνει την ευθύνη.

Η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει «πληρεξούσιους», επισημαίνει στην γαλλική εφημερίδα ο αξιωματούχος σημειώνοντας ότι οι ρωσικές υπηρεσίεςκ, για να λειτουργήσουν, δεν χρειάζεται να στείλουν πράκτορες εκτός της επικράτειάς τους, αφού μπορούν κάλλιστα να κάνουν χρήση μελών του οργανωμένου εγκλήματος.

Όπως σημειώνεται, αυτά τα άτομα «δημιουργούν δομές υποστήριξης για τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων ασφαλών κατοικιών, αυτοκινήτων και εταιρειών. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη στρατολόγηση εγκληματιών για να διαπράξουν πράξεις βίας», χωρίς αυτοί οι εγκληματίες να γνωρίζουν απαραίτητα ότι ενεργούν για τα συμφέροντα της Ρωσίας.

Γίνεται αναφορά στην αποτροπή ήδη αρκετών κακόβουλων επιχειρήσεων στην Ευρώπη, όπως η σύλληψη το Μάρτιο, δύο Βρετανών πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο για συνεργασία με ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς και αυτή δύο Γερμανών τον Απρίλιο, ως υπόπτων ότι σχεδίαζαν πράξεις δολιοφθοράς, που είχαν σκοπό να αποδυναμώσουν την υποστήριξη του Βερολίνου προς την Ουκρανία.

Ο ίδιος αξιωματούχος αναφέρει τέλος ότι τις τελευταίες εβδομάδες υπάρχει έξαρση της ρωσικής παρεμβατικότητας στη Νέα Καληδονία και το Αζερμπαϊτζάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

