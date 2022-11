Κίνα – σοκαριστικό βίντεο: Γυναίκα γεννά όρθια έξω από μαιευτήριο γιατί δεν είχε κάνει τεστ covid

Η κινεζική πολιτική "zero COVID" έχει πυροδοτήσει διαδηλώσεις ιστορικών διαστάσεων σε πολλές πόλεις της χώρας - τη λεγόμενη «επανάσταση του λευκού χαρτιού» - ενώ το καθεστώς προσπαθεί να τις καταστείλει με υπέρμετρη αστυνομική βία και λογοκρισία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εικόνες καταστολής των διαδηλώσεων και βάναυσων συμπεριφορών των αρχών που ανεβαίνουν συνεχώς στα social media κινέζων πολιτών και ανθρωπιστικών οργανώσεων– οι οποίοι παρακάμπτουν με χίλια «κόλπα» την λογοκρισία του καθεστώτος - είναι συγκλονιστικές.

Σε ένα από αυτά, η κινεζική πολιτική "zero COVID", με τα δρακόντεια περιοριστικά μέτρα της, οδήγησε μια έγκυο γυναίκα να γεννήσει όρθια, στο πεζοδρόμιο έξω από το μαιευτήριο καθώς δεν της επετράπει η είσοδος γιατί δεν είχε προλάβει να κάνει τεστ για τον κορωνοϊό και να έχει την αρνητική αναφορά.

Το ντροπιαστικό για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια περιστατικό συνέβη στην πόλη Luzhou, έξω από το νοσοκομείο Gulan People's Hospital.

Το βίντεο που ανήρτησε η χρήστης jenniferzeng97 έχει κάνει τον γύρο του κόσμου.

Προσοχή: Οι εικόνες είναι αμοντάριστες και ίσως θεωρηθούν ενοχλητικές

Graphic warning! I cried when watching this. Woman forced to labor standing in front of Gulan People's Hospital in Gulan County, Luzhou City, #Sichuan Province, #CCPChina as she didn't have a #COVID test report!

This is a shame to entire humankind!#ChinaUprising #chinaprotest pic.twitter.com/cwN6ndaiDM