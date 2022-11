Η επανάσταση του «λευκού χαρτιού» στην Κίνα – Παγκόσμια κατακραυγή για την άγρια καταστολή

Διαδηλώσεις ιστορικών διαστάσεων εναντίον των περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή της εξάπλωσης της πανδημίας του νέου κορονοϊού και υπέρ περισσότερων ελευθεριών, έχουν ξεσπάσει στην Κία την τελευταία εβδομάδα.

Η κινεζική πολιτική "zero COVID", με τα δρακόντεια περιοριστικά μέτρα της, πυροδότησε τις τελευταίες ημέρες μεγάλες διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις της Κίνας, ενώ το καθεστώς τις κατέστειλε με υπέρμετρη αστυνομική βία, τανκς στους δρόμους και λογοκρισία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Ενδεικτικό της σκληρότητας των αρχών είναι ότι ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας της Κίνας αξίωσε «να παταχθούν οι εχθρικές δυνάμεις» ενώ την Κυριακή η αστυνομία συνέλαβε δημοσιογράφο του BBC που κάλυπτε τις διαδηλώσεις στη Σανγκάη.

Για να σταματήσουν τους πολίτες να μιλούν για τις τελευταίες διαδηλώσεις κατά του Covid, οι λέξεις «Σαγκάη» και «Ουρούμτσι» – πόλεις που βρέθηκαν στο επίκεντρο των διαμαρτυριών - απαγορεύτηκαν στις πλατφόρμες αναζήτησης όπως η WEIBO.

Έτσι, οι κινέζοι άρχισαν να χρησιμοποιούν όρους όπως «λευκό χαρτί» και «A4» - μια αναφορά στις κόλλες λευκού χαρτιού που έχουν γίνει σύμβολο των διαδηλώσεων.

Οι τοποθεσίες των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων δίνονται χωρίς εξήγηση ή επικοινωνούνται με συντεταγμένες χάρτη ή με έναν χάρτη που διακρίνεται αμυδρά στο φόντο μιας ανάρτησης.

Πολλοί άνθρωποι βασίζονται σε λογισμικό εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN) για να ξεπεράσουν το τείχος προστασίας (firewall) της Κίνας και να χρησιμοποιήσουν κρυπτογραφημένες εφαρμογές ανταλλαγής μηνυμάτων.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης λένε ότι οι πολίτες έχουν δημιουργήσει ομάδες στην υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram για να μοιράζονται πληροφορίες για τις πόλεις τους, ενώ οι υπηρεσίες ανταλλαγής μηνυμάτων εφαρμογών γνωριμιών χρησιμοποιούνται επίσης με την ελπίδα ότι υφίστανται λιγότερο έλεγχο, σύμφωνα με έναν διαδηλωτή από το Πεκίνο που αρνήθηκε να κατονομαστεί, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας.

Οι διαδηλωτές χρησιμοποιούν επίσης πλατφόρμες για να μοιράζονται συμβουλές για το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση σύλληψής τους, όπως με ποιό τρόπο να σβήνουν δεδομένα από ένα τηλέφωνο.

Η αστυνομία ελέγχει τα τηλέφωνα για VPN και για την εφαρμογή Telegram, λένε κάποιοι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Chinese protesters delete VPN on your smartphone before you get on the subway!

The police will check your smartphone like here in Shanghai.#China #ChinaUprisingThread #ChinaProtests #Shanghai pic.twitter.com/atRBFq5OST