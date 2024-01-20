Δεκατρείς άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε κοιτώνα σχολείου στην επαρχία Χενάν της κεντρικής Κίνας, μεταδίδει το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

«Στις 23:00 χθες Παρασκευή, η τοπική υπηρεσία της πυροσβεστικής ειδοποιήθηκε για την εκδήλωση φωτιάς στον κοιτώνα του σχολείου Γινγκτσάι στο χωριού Γιανσανπού», αναφέρει το πρακτορείο επικαλούμενο τις αρχές. Κάνει ακόμη λόγο για έναν τραυματία που διακομίστηκε σε νοσοκομείο και βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της φονικής πυρκαγιάς, πρόσθεσε το κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Τα δυστυχήματα είναι συχνά στην Κίνα, σε πολλές περιπτώσεις εξαιτίας της παραμέλησης στοιχειωδών κανόνων ασφαλείας.

Τον Νοέμβριο, 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς σε κτίριο εταιρείας που παράγει άνθρακα στην επαρχία Σανσί (βόρεια).

Τον Απρίλιο, πυρκαγιά σε νοσοκομείο στο Πεκίνο στοίχισε τη ζωή σε 29 ανθρώπους. Επρόκειτο για μια από τις χειρότερες καταστροφές της τελευταίας εικοσαετίας στην κινεζική πρωτεύουσα.

Εκείνη η πυρκαγιά ανάγκασε ασθενείς να προσπαθήσουν να βγουν από παράθυρα, κρεμασμένοι από σεντόνια, ή να κουρνιάσουν στις εξωτερικές μονάδες κλιματιστικών στην πρόσοψη του κτιρίου για να σωθούν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.