Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους έξι καλόγριες απήχθησαν στην Αϊτή

Οκτώ άνθρωποι, ανάμεσά τους έξι καλόγριες που μεταφέρονταν σε σχολεία, απήχθησαν χθες Παρασκευή στην πρωτεύουσα της Αϊτής, την Πορτ-ο-Πρενς, ανακοίνωσε καθολική οργάνωση, η σύνοδος ιερομόναχων και καλογριών (Conférence haïtienne des religieux, CHR), με φόντο την αναζωπύρωση των εγκλημάτων αυτής της φύσης στη χώρα της Καραϊβικής.

Η CHR «πληροφορήθηκε με μεγάλη συναισθηματική φόρτιση τη λυπηρή είδηση της απαγωγής έξι καλογριών της Κοινότητας Μοναστηριών των Αδελφών της Αγίας Άννης και άλλων επιβαινόντων στο λεωφορείο που τους μετέφερε», εξηγείται σε εσωτερικό ενημερωτικό σημείωμά της που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ένοπλοι διέπραξαν την απαγωγή χθες περί τις 07:00 (τοπική ώρα· 15:00 ώρα Ελλάδας) σε δρόμο της πρωτεύουσας, καθώς οι καλόγριες μεταφέρονταν σε διάφορα σχολεία όπου εργάζονται, διευκρίνισε στέλεχος της CHR που μίλησε στο AFP.

Δεν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για τους άλλους δυο επιβαίνοντες.

Υπεύθυνη των μοναστηριών είπε πως δεν θέλει να κάνει σχόλια «για λόγους που συνδέονται με την ασφάλεια των θυμάτων».

Μέχρι στιγμής, καμιά πηγή δεν έχει ενημερώσει αν οι δράστες της απαγωγής επικοινώνησαν με την οργάνωση της καθολικής εκκλησίας, αν ζήτησαν λύτρα, ή ποιο είναι το ποσό που απαιτούν.

Οι απαγωγές, προσωπικοτήτων κι απλών ανθρώπων, πολλαπλασιάστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες στην Πορτ-ο-Πρενς και σε εθνικές οδούς. Την περασμένη εβδομάδα, γιατρός και ειρηνοδίκης απήχθησαν προτού αφεθούν ελεύθεροι έπειτα από την καταβολή λύτρων.

Ο γιος άλλου γιατρού, υπεύθυνου για κέντρα υγείας, που απήχθη στα τέλη Νοεμβρίου, παραμένει όμηρος, παρά την καταβολή λύτρων και διαδηλώσεις με αίτημα να αφεθεί ελεύθερος.

Οι απαγωγές αναζωπυρώνονται ενώ ταυτόχρονα εξαπολύονται φονικές επιθέσεις στην πρωτεύουσα από πλευράς συμμοριών που ελέγχουν μεγάλο μέρος της.

Για να αντιμετωπιστεί η πολυετής κρίση ασφαλείας και η ανθρωπιστική κρίση στην Αϊτή, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ έδωσε τον Οκτώβριο πράσινο φως για να αναπτυχθεί στην Αϊτή πολυεθνική οπλισμένη δύναμη, υπό την ηγεσία της Κένυας, προκειμένου να βοηθήσει την αϊτινή αστυνομία. Το χρονοδιάγραμμα της ανάπτυξής της όμως παραμένει ασαφές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

