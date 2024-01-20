Η επίθεση του Ιράν στο βόρειο Ιράκ στοίχισε τη ζωή σε βρέφος με υπηκοότητα Ολλανδίας

Παιδί με την ολλανδική υπηκοότητα σκοτώθηκε στα πλήγματα που εξαπέλυσε το Ιράν σε προάστια της Αρμπίλ του βόρειου Ιράκ τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, ανέφερε χθες Παρασκευή η υπουργός Εξωτερικών της Ολλανδίας Χάνκε Μπράουνς Σλοτ μέσω X (του πρώην Twitter), προσθέτοντας πως «καταδικάζει σθεναρά» την επίθεση και ότι απαίτησε εξηγήσεις από τον ιρανό ομόλογό της.

«Ο θάνατος του μικρού παιδιού, που ήταν μικρότερο από ενός έτους, είναι αληθινά συνταρακτική, συλλυπούμαστε βαθιά την οικογένεια που θρηνεί» και τους οικείους των άλλων θυμάτων, σημείωσε η επικεφαλής της ολλανδικής διπλωματίας, συμπληρώνοντας πως καταδικάζει την επίθεση και πως αξίωσε εξηγήσεις από τον ομόλογό της και κλήθηκε ο πρεσβευτής της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο ΥΠΕΞ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα του ιρανικού στρατού, εξαπέλυσαν πλήγματα στην αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν εναντίον αυτού που περιέγραψαν ως κέντρο «κατασκόπων» της Μοσάντ, της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών, σε αντίποινα για την πρόσφατη τρομοκρατική ενέργεια στην Κερμάν με σχεδόν εκατό νεκρούς.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις κουρδικές δυνάμεις ασφαλείας, τέσσερις πολίτες σκοτώθηκαν.

Τα πλήγματα εξαπολύθηκαν με φόντο τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή μετά το ξέσπασμα του πολέμου Ισραήλ/Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου, που γεννά ανησυχίες πως θα μπορούσε να προκληθεί περιφερειακή ανάφλεξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

