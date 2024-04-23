«Ξιπασμένο δισεκατομμυριούχο» αποκάλεσε τον Ίλον Μασκ ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας

Σε μια κλιμακούμενη διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ τους ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας αποκάλεσε τον μεγιστάνα Ίλον Μασκ «αλαζονικό δισεκατομμυριούχο».
Η μεταξύ τους κόντρα έχει ξεκινήσει από την άρνηση της πλατφόρμας Χ, ιδιοκτησίας Μασκ, να αφαιρέσει βίντεο από αιματηρό περιστατικό με μαχαίρι σε εκκλησία.
Τη Δευτέρα, αυστραλιανό δικαστήριο διέταξε το Χ να κατεβάσει το βίντεο από επίθεση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Σίδνεϊ.
Η πλατφόρμα είπε ότι θα συμμορφωθεί εν αναμονή της έφεσης.
Στη συνέχεια ο Μασκ ανέβασε ένα meme που υπαινισσόταν κυβερνητική λογοκρισία και ο πρωθυπουργός Αλμπανέζε είπε στο ABC News ότι ο κ. Μασκ «νομίζει ότι είναι υπεράνω του νόμου αλλά και υπεράνω της κοινής ευπρέπειας».
Την περασμένη εβδομάδα, εκκλησιαστικοί παράγοντες της Αυστραλίας απείλησαν το X και άλλες εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης με υψηλά πρόστιμα εάν δεν κατέβαζαν βίντεο από το περιστατικό μέσα σε εκκλησία, την οποία η αστυνομία χαρακτήρισε τρομοκρατική επίθεση.
Το Χ απάντησε ότι το αίτημα «δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της αυστραλιανής νομοθεσίας» και στη συνέχεια η εκκλησιαστική αρχή ζήτησε δικαστική διαταγή.
Σε συνέντευξη Τύπου ο Αλμπανέζε κατέκρινε την πλατφόρμα Χ επειδή «επέλεξε να μην συμμορφωθεί».
Σε σειρά διαδικτυακών αναρτήσεων, ο κ. Μασκ έγραψε: «Θα ήθελα να αφιερώσω ένα λεπτό για να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό που ενημέρωσε το κοινό ότι αυτή η πλατφόρμα είναι η μόνη αληθινή».
I’d like to take a moment to thank the PM for informing the public that this platform is the only truthful one https://t.co/EM0lF6n7SC— Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2024
Επίσης, χαρακτήρισε την εκκλησιαστική αρχή ως «επίτροπο λογοκρισία».
Don’t take my word for it, just ask the Australian PM! pic.twitter.com/ZJBKrstStQ— Elon Musk (@elonmusk) April 22, 2024
«Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να έχουν κοινωνική ευθύνη. Ο κ. Μασκ δεν έχει καμία» είπε.
Τα ασφαλιστικά μέτρα της Δευτέρας θα είναι σε ισχύ μέχρι την Τετάρτη, οπότε και θα διεξαχθεί δεύτερη ακρόαση.
