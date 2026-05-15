Το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας παρουσίασε την Παρασκευή οχτώ θέσεις του Πεκίνου για την «κατάσταση στο Ιράν», σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κατά τη διάρκεια της ιστορικής επίσκεψης του Τραμπ στο Πεκίνο, ο Σι Τζινπίνγκ παρουσίασε αναλυτικότερα τις κινεζικές θέσεις στον Αμερικανό πρόεδρο και την αμερικανική αντιπροσωπεία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έφτασε στο Πεκίνο την Τετάρτη, στην πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία. Η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο διεξάγεται υπό τη βαριά σκιά της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Αναλυτικά οι οχτώ θέσεις του Πεκίνου

Η σύγκρουση στο Ιράν «δεν έπρεπε να είχε συμβεί εξαρχής» και έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες στον λαό του Ιράν και άλλων χωρών της περιοχής. Οι δευτερογενείς επιπτώσεις ασκούν μεγάλη πίεση στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, τις αλυσίδες εφοδιασμού, το διεθνές εμπόριο και τη σταθερότητα του παγκόσμιου ενεργειακού εφοδιασμού. Η πρόσφατη εκεχειρία ΗΠΑ-Ιράν είναι ευπρόσδεκτη, αλλά η δυναμική πρέπει να διατηρηθεί: «Τώρα που η πόρτα του διαλόγου έχει ανοίξει, δεν πρέπει να κλείσει ξανά», διαμηνύει το υπουργείο στη σκιά αναφορών ότι το Ισραήλ πιέζει για επανέναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο διάλογος και η διαπραγμάτευση είναι «ο σωστός δρόμος προς τα εμπρός» και η χρήση βίας είναι «αδιέξοδη». Οι ναυτιλιακές οδοί του Κόλπου πρέπει να ανοίξουν ξανά «το συντομότερο δυνατό» για να διατηρηθούν σταθερές οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Πρέπει να επιτευχθεί μια συνολική και διαρκής κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό, ώστε να επιτραπεί η επιστροφή της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Κόλπου. Η Κίνα και το Πακιστάν εξέδωσαν από κοινού μια πρωτοβουλία πέντε σημείων για την αποκατάσταση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή. Η Κίνα θα συνεχίσει να ενεργεί σύμφωνα με τις τέσσερις προτάσεις του Προέδρου Σι Τζινπίνγκ για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή και θα διαδραματίζει επίσης «εποικοδομητικό ρόλο στην επίτευξη διαρκούς ειρήνης».



Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε την Παρασκευή ότι συζήτησε για το Ιράν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι και ότι δεν θέλουν το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα και «θέλουν τα στενά ανοιχτά».

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιφραγμένο και αυστηρά φυλασσόμενο συγκρότημα Τζονγκνανχάι στο Πεκίνο, καθώς ο Τραμπ ολοκληρώνει την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα.

«Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν», δήλωσε ο Τραμπ.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε ότι η στρατιωτική του εκστρατεία εναντίον του Ιράν «θα συνεχιστεί!» — υποδηλώνοντας ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων. Είπε επίσης ότι ο Σι δεσμεύτηκε να μην παράσχει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τεχεράνη. «Ο Σι είναι μόνο business... όχι παιχνίδια» είπε.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου για την κατάπαυση του πυρός η ισχύς της οποίας εκπνέει την Κυριακή, ήταν «θετικές» και θα συνεχιστούν--όπως προβλεπόταν--σήμερα στις ΗΠΑ, για δεύτερη ημέρα.

Πηγή: skai.gr

