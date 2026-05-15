Τραμπ: Δεν θα είμαι πολύ πιο υπομονετικός με το Ιράν

Δηλώσεις κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Πεκίνο όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη, μέσω συνέντευξης στο Fox News, έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη σύγκρουση με το Ιράν, αλλά και άλλα θέματα που αφορούν στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα.

Δεν θα είμαι πολύ πιο υπομονετικός με το Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι δεν θα είναι πολύ πιο υπομονετικός με το Ιράν, καθώς προέτρεψε την Τεχεράνη να καταλήξει σε συμφωνία με την Ουάσινγκτον.

«Δεν πρόκειται να είμαι πολύ πιο υπομονετικός», δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη που προβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην εκπομπή «Hannity» του Fox News.

«Θα πρέπει να κάνουν μια συμφωνία», επέμεινε.

Θα «αισθανόταν καλύτερα» αν οι ΗΠΑ είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε επίσης πως θα «αισθανόταν καλύτερα» αν οι ΗΠΑ είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο κατά υψηλό ποσοστό ουράνιο του Ιράν, κάτι πάντως που θα ήθελε «περισσότερο για λόγους επικοινωνίας».

«Θα προτιμούσα να το έχω. Θα αισθανόμουν καλύτερα αν το είχα (...) αλλά νομίζω περισσότερο για λόγους επικοινωνίας, παρά για κάτι άλλο», πέταξε ο αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο.

«Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι το βομβαρδίσουμε ξανά», πρόσθεσε, προφανώς αναφερόμενος στους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο του 2025

Τραμπ: Η Κίνα θα αγοράσει πετρέλαιο και σόγια από τις ΗΠΑ

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης ότι το Πεκίνο έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένες ποσότητες, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

«Θέλουν να αγοράσουν πετρέλαιο από τις ΗΠΑ», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που απέφυγε να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά σημείωσε πως η «ιδέα» αυτή «ευχαριστεί» τον ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

«Θα αγοράσουν πολλά περισσότερα αγροτικά προϊόντα μας», ιδιαίτερα σόγια, είπε ακόμη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Πηγή: skai.gr

