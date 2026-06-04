Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν υποστήριξε ότι η Ρωσία μπορεί να αποκτήσει τον έλεγχο του Ντονμπάς και ταυτόχρονα να επιτευχθεί μια ειρηνευτική συμφωνία. «Οι ρωσικές δυνάμεις προωθούνται στην Ουκρανία», υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Το πρόβλημα του ουκρανικού στρατού είναι η καταστροφική έλλειψη προσωπικού. Η Ουκρανία χάνει εδάφη. Η Ρωσία ελέγχει πλήρως την περιοχή του Λουχάνσκ», δήλωσε ακόμη οπ Πούτιν και πρόσθεσε: «Η Ρωσία κατέλαβε πρόσφατα περίπου 2.440 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην Ουκρανία. Πάνω από το 85% της περιφέρειας του Ντονέτσκ βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο ενώ η Ρωσία ελέγχει και το 80% της περιφέρειας της Ζαπορίζια».

Συνεχίζοντας, απευθυνόμενους στους εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης, είπε πως η Ρωσία πρέπει να ενισχύσει τα αμυντικά της συστήματα. «Δυστυχώς, ορισμένα ουκρανικά drones καταφέρνουν να εισέλθουν στη Ρωσία. Η Ουκρανία δεν διαθέτει πυραύλους κρουζ και άλλα όπλα που έχει η Ρωσία. Η Ρωσία διαθέτει όλους τους πόρους για να πετύχει τους στρατιωτικούς της στόχους και γίνεται ολοένα και ισχυρότερη».

«Είμαστε έτοιμοι να συνάψουμε ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία. Ο (Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ) Τραμπ στην Αλάσκα (σ.σ. στη συνάντηση των προέδρων ΗΠΑ-Ρωσίας τον Αύγουστο του 2025) ζήτησε από τη Ρωσία ορισμένους συμβιβασμούς και η Ρωσία είναι έτοιμη. Και η Ουκρανία πρέπει να κάνει συμβιβασμούς. Και τότε η σύγκρουση θα τελειώσει γρήγορα».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ρωσία δεν έχει χρησιμοποιήσει ακόμη τον υπερηχητικό πύραυλο «Ορέσνικ» εναντίον της Ουκρανίας σε πραγματικές συνθήκες μάχης, αλλά τον δοκίμασε μόνο για να παρατηρήσει τα αποτελέσματα. Ο Πούτιν είπε στους δημοσιογράφους ότι αυτό ήταν σημαντικό, προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τη μελλοντική χρήση του «Ορέσνικ» σε πλήρη κλίμακα, συμπεριλαμβανομένων των αστικών στόχων. Ο «Ορέσνικ», τον οποίο η Ρωσία εκτόξευσε για πρώτη φορά εναντίον της Ουκρανίας το 2024, είναι ένας πύραυλος με πυρηνική ικανότητα και βεληνεκές άνω των 5.000 χλμ.. Ο Πούτιν έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί, αν και δυτικοί εμπειρογνώμονες έχουν αμφισβητήσει τον ισχυρισμό αυτό.

«Ποιος, αν όχι ο πρώην Γερμανός καγκελάριος Γκέρχαρντ Σρέντερ, θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο του μεσολαβητή στις συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης;», διερωτήθηκε ακόμη ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι «δεν είναι φίλος μου, είναι Γερμανός αξιωματούχος. Έχει τη δική του άποψη και είναι έτοιμος να την υποστηρίξει. Ο Σρέντερ είναι αξιόπιστος».

Ακόμη, δήλωσε ότι «οι επαφές μεταξύ των ρωσικών και των ευρωπαϊκών υπηρεσιών πληροφοριών συνεχίζονται».

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναλάβει το ρόλο του διαμεσολαβητή, αλλά μπορεί να βοηθήσει», δήλωσε επίσης ενώ εξέφρασε και την άποψή του «ότι το Κίεβο δεν είναι έτοιμο για συμβιβασμούς»

«Είμαστε αντίθετοι στο να μετατραπεί η ΕΕ σε στρατιωτικό μπλοκ. Αυτό αποτελεί λόγο ανησυχίας. Η ΕΕ θα μπορούσε να διαδραματίσει θετικό ρόλο στο να πείσει την Ουκρανία να συμβιβαστεί», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι οι νομικοί θα πρέπει να αποφασίσουν εάν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι νόμιμος πρόεδρος της Ουκρανίας. Παράλληλα ανέφερε ότι η Ρωσία θα εντοπίσει στην Ουκρανία πρόσωπα που θα μπορούσαν να υπογράψουν μια ειρηνευτική συμφωνία όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. «Θα υπογράψουμε τη συμφωνία με νόμιμους εκπροσώπους, ίσως ακόμα και με τον Ζελένσκι».

Ο Πούτιν σημείωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να πει αν θα διεκδικήσει άλλη μια θητεία το 2030, παρόλο που το Σύνταγμα του επιτρέπει να παραμείνει στην εξουσία. «Μόνο ο Θεός ξέρει αν θα είμαι υγιής μέχρι το τέλος της προεδρικής μου θητείας. Δεν σκέφτομαι τις επόμενες εκλογές», σημείωσε ο Πούτιν και συνέχισε: «Ο Τραμπ επιδιώκει πραγματικά την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία. Η κρίση στην Ουκρανία είναι τοπική, ενώ η κρίση στο Ιράν είναι παγκόσμια. Οι ειρηνευτικές προτάσεις του Τραμπ θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση για ειρηνευτικές συμφωνίες με την Ουκρανία. Πρέπει ακόμη να πείσει την Ουκρανία».

«Η Ρωσία διατηρεί σχέσεις εμπιστοσύνης με το Ιράν και είμαστε σε θέση να συμβάλουμε στην επίλυση της κρίσης», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος αναφερόμενος σοτν πόλεμο Ουάσινγκτον - Τεχεράνης. «Ας ελπίσουμε ότι οι πλευρές της ιρανικής σύγκρουσης θα καταφέρουν να βρουν λύση».

Ο Πούτιν δήλωσε επίσης ότι δεν είναι απαραίτητο να σταματήσουν οι μάχες για να ξεκινήσουν οι συνομιλίες με την Ουκρανία.

«Γιατί να επιτεθεί η Ρωσία στο ΝΑΤΟ;», ανέφερε ακόμη ο Ρώσος πρόεδρος.

«Δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για κυβερνοεπιθέσεις από τη Ρωσία εναντίον της Ευρώπης ή για πράξεις σαμποτάζ. Η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίζει τη Ρωσία ως ισοδύναμο εταίρο», πρόσθεσε ο Πούτιν.

«Ρωσία και Κίνα σύντομα θα κάνουν χαρούμενη την παγκόσμια ενεργειακή αγορά με νέες συμφωνίες»

Όσον αφορά τις σχέσεις Μόσχας - Πεκίνου, δήλωσε ότι «συνεργαζόμαστε πάντα με την Κίνα στον στρατιωτικό τομέα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε».

«Έχουμε φιλικές σχέσεις με την Κίνα. Δεν είμαστε εναντίον κανενός, ενεργούμε προς το αμοιβαίο συμφέρον μας. Τα συμφέροντά μας με την Κίνα συμπίπτουν», δήλωσε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι «η Ρωσία και η Κίνα σύντομα θα κάνουν χαρούμενη την παγκόσμια ενεργειακή αγορά με νέες συμφωνίες».

«Οι σχέσεις Ινδίας-ΗΠΑ δεν εμποδίζουν τις σχέσεις Ρωσίας-Ινδίας»

«Οι σχέσεις Ινδίας-ΗΠΑ δεν εμποδίζουν τις σχέσεις Ρωσίας-Ινδίας», δήλωσε ακόμη ο Ρώσος πρόεδρος. «Θα συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε τις σχέσεις μας με την Ινδία.

Ο Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Αγία Πετρούπολη ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν να ασκήσουν πίεση στην Ινδία λόγω των σχέσεών της με τη Μόσχα, αλλά πρόσθεσε ότι είναι μάταιο να προσπαθούν να ασκήσουν πίεση στον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Nord Stream

«Η Γερμανία πρέπει να αποφασίσει σχετικά με τις προμήθειες ρωσικού φυσικού αερίου μέσω του αγωγού Nord Stream. Είμαστε έτοιμοι να το προμηθεύσουμε», σημείωσε ο Πούτιν.

«Η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την Κούβα»

Στο μεταξύ, ο Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Ρωσία βρίσκεται σε επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την Κούβα. Η Κούβα, η οποία υπόκειται σε αμερικανικό αποκλεισμό πετρελαίου, αποτελεί «φιλική χώρα» για τη Ρωσία, ανέφερε ο Πούτιν, αρνούμενος να κάνει περαιτέρω σχόλια.

Πηγή: skai.gr

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