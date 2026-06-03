Η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25% στην πρόθεση ψήφου ενώ στην εκτίμηση ψήφου ανεβαίνει στο 28,6%, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της GPO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star. Ωστόσο, κινείται πτωτικά σε σχέση με την αντίστοιχη έρευνα του Μαρτίου.

Στη δεύτερη θέση σταθεροποιείται η ΕΛΑΣ του Α. Τσίπρα με 13,2% στην πρόθεση και 15,1% στην εκτίμηση ψήφου.

Το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 10,8% στην πρόθεση και 12,4% στην εκτίμησή ψήφου.

Τέταρτο κόμμα είναι η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μ. Καρυστιανού με 9,2% στην πρόθεση ψήφου και 10,5% στην εκτίμηση.



Η Ελληνική Λύση στην εκτίμηση ψήφου συγκεντρώνει 8,9%, το ΚΚΕ 8,6% και η Πλεύση Ελευθερίας 4,7%.

Κάτω από όριο του 3% καταγράφονται το Μέρα 25 με 2,5% στην εκτίμηση ψήφου, η Φωνή Λογικής με 2,4%, η Νίκη με 1,6% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 1,3%.

Προέλευση εισροής ψηφοφόρων σε ΕΛΑΣ και Ελπίδα για τη Δημοκρατία

Η ΕΛΑΣ αντλεί περισσότερες ψήφους από τον ΣΥΡΙΖΑ (64,9%), τη Νέα Αριστερά (33,3%), το ΜέΡΑ25 10,5% και την Πλεύση Ελευθερίας 9,1%.

Η Ελπίδα για τη Δημοκρατία αντλεί τις περισσότερες ψήφους από τη Νίκη (25,7%), τη Φωνή Λογικής (25%), την Ελληνική Λύση (13,1%) και την Πλεύση Ελευθερίας (12,1%).

Καταλληλότερος/η για τη θέση του πρωθυπουργού

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο Πρωθυπουργό η πρώτη πεντάδα διαμορφώνεται ως εξής: Κ. Μητσοτάκης 26,3%, Α.Τσίπρας 15,1%, Ν.Ανδρουλάκης 8,2%, Κ. Βελόπουλος 7,3%, Μ.Καρυστιανού 7,1%. «Κανένας» απαντά αυθόρμητα το 18,7%.

Ακόμη, σύμφωνα πάντα με την ίδια δημοσκόπηση, μετά τις εκλογές, το 27,5% θα ήθελε να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση η ΝΔ με Πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη, ενώ το 69,1% θα ήθελε να εκλεγεί άλλη κυβέρνηση.

Οι πολίτες πιστεύουν ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση η ΕΛΑΣ (15,2%), το ΠΑΣΟΚ (12,4%), η Ελληνική Λύση (7,8%), η Ελπίδα για την Δημοκρατία (7,8%) το ΚΚΕ (4,4%) και η Πλεύση Ελευθερίας (3%). «Κανένα» απαντά το 29,3%



Καλύτερα ποσοστά δίνουν οι πολίτες στον Α. Τσίπρα στα ερωτήματα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την εξωτερική πολιτική και το ποιος μπορεί να κερδίσει τον Κ. Μητσοτάκη.

Η Μ. Καρυστιανού υπερτερεί στο ποιος μπορεί να κινητοποιήσει πολίτες που μένουν εκτός πολιτικής, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στο κράτος δίκαιου και να δώσει ελπίδα και προοπτική.



Τα θετικά και μάλλον θετικά συναισθήματα για την ίδρυση του κόμματος της Μ. Καρυστιανού είναι στο 33,6% και για το κόμμα του Α. Τσίπρα στο 32,6%.

Πηγή: skai.gr

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