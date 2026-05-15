Εξαιρετικά εύφλεκτη παραμένει η κατάσταση με το Ιράν μετά την έναρξη του πολέμου (Επιχείρηση Επική Οργή) στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) έφτασε στο Πεκίνο την Τετάρτη, στην πρώτη επίσκεψη Αμερικανού προέδρου στην Κίνα μετά από σχεδόν μία δεκαετία. Η επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο διεξάγεται υπό τη βαριά σκιά του πολέμου με το Ιράν.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι συζήτησε για το Ιράν με τον Κινέζο πρόεδρο και ότι δεν θέλουν το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα και «θέλουν τα στενά ανοιχτά».

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιφραγμένο και αυστηρά φυλασσόμενο οικοδομικό συγκρότημα Τζονγκνανχάι στο Πεκίνο, έδρα της κεντρικής κυβέρνησης, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας και του Κρατικού Συμβουλίου, καθώς ο Τραμπ ολοκληρώνει την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Είναι το κινεζικό αντίστοιχο του Λευκού Οίκου ή του Κρεμλίνου, αντιπροσωπεύοντας την ανώτατη πολιτική ηγεσία.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής του Πεκίνου, ο Σι υπογράμμισε ότι το Ορμούζ πρέπει να ανοίξει το συντομότερο. Χαιρέτισε τη σχέση ΗΠΑ-Κίνας ως την πιο σημαντική στον κόσμο, λέγοντας στον Τραμπ: «Πρέπει να την κάνουμε να λειτουργήσει και να μην την χαλάσουμε ποτέ». Διεμήνυσε επίσης ότι η Ταϊβάν «είναι το πιο σημαντικό ζήτημα στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ» και θα μπορούσε να δημιουργήσει μια «εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση» εάν αντιμετωπιστεί λανθασμένα.

Από πλευράς του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ επισήμανε ότι η στρατιωτική του εκστρατεία εναντίον του Ιράν «θα συνεχιστεί!» — υποδηλώνοντας ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο επανέναρξης των επιθέσεων. Είπε επίσης ότι ο Σι δεσμεύτηκε να μην παράσχει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τεχεράνη. «Ο Σι είναι μόνο business... όχι παιχνίδια» είπε.

Την ίδια ώρα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου για την κατάπαυση του πυρός η ισχύς της οποίας εκπνέει την Κυριακή, ήταν «θετικές» και θα συνεχιστούν--όπως προβλεπόταν--σήμερα στις ΗΠΑ, για δεύτερη ημέρα.

