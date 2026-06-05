Το αμερικανικό Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενεπλάκη σε «πολιτική καταιγίδα» που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βρετανία με αφορμή τη δολοφονία ενός φοιτητή καταδικάζοντας αυτό που χαρακτήρισε «ιδεολογική χειραγώγηση και αστυνόμευση δύο ταχυτήτων», σύμπτωμα, όπως είπε, μιας πολιτισμικής παρακμής.

Τον περασμένο χρόνο, αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον Χένρι Νόβακ, έναν 18χρονο λευκό, καθώς εκείνος ψυχορραγούσε χτυπημένος από μαχαίρι από έναν Σιχ, ο οποίος είχε κάνει ψευδή καταγγελία για ρατσιστική επίθεση εις βάρος του.

Ο δολοφόνος του Νόβακ καταδικάστηκε τη Δευτέρα σε ισόβια κάθειρξη.

Βίντεο δείχνει τους αστυνομικούς να αγνοούν τις εικασίες του ετοιμοθάνατου φοιτητή, γεγονός που γεννά ερωτήματα για τους λόγους που οι αστυνομικοί πίστεψαν τους ισχυρισμούς περί ρατσιστικής επίθεσης του δολοφόνου και όχι τον Νόβακ, ο οποίος είχε δεχτεί πολλαπλά χτυπήματα με μαχαίρι και δεν μπορούσε να αναπνεύσει.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει οργή στην κοινωνία της Βρετανίας, όπου ο λαϊκιστής ηγέτης Νάιτζελ Φάρατζ και ο δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας της τεχνολογίας Ίλον Μασκ ενίσχυσαν την κατηγορία ότι η Βρετανία έχει «αστυνόμευση δύο ταχυτήτων», όπου ο φόβος μην χαρακτηριστείς ρατσιστής έχει οδηγήσει στο να απολαμβάνουν μεγαλύτερη προστασία οι εθνικές μειονότητες σε σχέση με άλλες κατηγορίες πολιτών.

«Η ιδεολογική χειραγώγηση και η αστυνόμευση δύο ταχυτήτων είναι ξεκάθαρα συμπτώματα πολιτισμικής παρακμής. Πρέπει να απορριφθούν σε όλη τη Δύση», έγραψε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στη σελίδα του στο Χ.

«Οι ΗΠΑ στέλνουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια του Χένρι Νόβακ και στον λαό του Ηνωμένου Βασιλείου αυτή τη δύσκολη στιγμή», συνεχίζει η ανάρτηση.

Ideological conditioning and two-tiered policing are glaring symptoms of civilizational decline. They must be rejected across the West.



The United States sends our condolences to the family of Henry Nowak and the people of the United Kingdom at this troubling time. — Department of State (@StateDept) June 4, 2026

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ έχει δηλώσει ότι η αστυνομία έχει να απαντήσει σε σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον χειρισμό του περιστατικού, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα.

Ωστόσο, καταδίκασε τη βίαιη διαδήλωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης και χαρακτήρισε «ασυγχώρητη» την εκμετάλλευση του θανάτου του φοιτητή για να προκληθεί ένταση μετά την έκκληση που απηύθηνε ο Φάρατζ στους πολίτες να απαντήσουν με «ψυχρή οργή».

Ο Στάρμερ κάλεσε επίσης χθες τον Μασκ να σταματήσει να παρεμβαίνει στην πολιτική της Βρετανίας μετά τις επανειλημμένες αναρτήσεις του μεγιστάνα για την υπόθεση και τη δήλωσή του ότι η αστυνομία μεροληπτεί εις βάρος των λευκών στη Βρετανία.

Πηγή: skai.gr

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