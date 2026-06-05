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Χωρίς Σλούκα και στον δεύτερο τελικό ο Παναθηναϊκός

Ο Κώστας Σλούκας θ’ απουσιάσει και από τον δεύτερο τελικό της φετινής Stoiximan GBL για τον Παναθηναϊκό, απόψε στο Telekom Center κόντρα στον Ολυμπιακό

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Σλούκας

Ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του αρχηγού του, Κώστα Σλούκα και στον δεύτερο τελικό της φετινής Stoiximan GBL απέναντι στον Ολυμπιακό, απόψε (21:00), στο Telekom Center Athens.

Η απόφαση για τον captain του «τριφυλλιού» βγήκε και τον καθιστά ανέτοιμο για τη δεύτερη μεγάλη «μάχη» κόντρα στους Πρωταθλητές Ευρώπης, λόγω του προβλήματος που αντιμετωπίζει στο πόδι, συνεπώς δεν μπορεί να τον υπολογίζει ο Εργκίν Αταμάν.

Σε ό,τι αφορά στον Νίκο Ρογκαβόπουλο, η δική του συμμετοχή στο Game 2 των τελικών θα κριθεί τελευταία στιγμή.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός Κώστας Σλούκας
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