Αυτοκτόνησε στις φυλακές η πρώην σύζυγος του Πολωνού καθηγητή που δολοφονήθηκε στην Αγία Παρασκευή

Του Μάκη Συνοδινού

Συναγερμός σήμανε στις φυλακές Κορυδαλλού το βράδυ της Πέμπτης όταν σωφρονιστικοί υπάλληλοι εντόπισαν κρεμασμένη την πρώην σύζυγό του Πολωνού καθηγητή Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι, ο οποίος είχε δολοφονηθεί εν ψυχρώ τον Ιούλιο του 2025, στην Αγία Παρασκευή.

Η πρώην σύζυγος του, είχε συλληφθεί και κατηγορούνταν ως εγκέφαλος της δολοφονίας του 43χρονου καθηγητή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Πσεμισλάβ Γεζιόρσκι έβαλε τέλος στη ζωή της στις τουαλέτες των φυλακών με ένα σεντόνι το οποίο χρησιμοποίησε ως θηλιά.

Το χρονικό της υπόθεσης

Την πρώην σύζυγο του καθηγητή έκαψε μια φωτογραφία-ντοκουμέντο, η οποία οδήγησε τις Αρχές στα ίχνη της.

Συγκεκριμένα, λίγες ώρες πριν τελεστεί το έγκλημα στην Αγία Παρασκευή από τον 35χρονο εκτελεστή, η 43χρονη είχε τραβήξει με το κινητό της μια φωτογραφία του πρώην συζύγου της όταν βγήκαν από το γραφείο του παιδοψυχολόγου, που είχαν επισκεφτεί με τα δύο παιδιά τους.

Οι Αρχές θεωρούν πως η φωτογραφία τραβήχτηκε την ημέρα εκείνη για να τη στείλει στον σύντροφό της, ο οποίος και δολοφόνησε τον καθηγητή, προκειμένου ο δεύτερος να τον αναγνωρίσει και να δει τα ρούχα που φοράει.

Στην απολογία της ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε τίποτε για την πρόθεση του συντρόφου της να σκοτώσει τον πατέρα των παιδιών της και πως η ίδια δεν είχε κανέναν λόγο να σκοτώσει τον πρώην σύζυγό της. Απεναντίας, όπως αντιτείνει στην κατηγορία, κάτι τέτοιο δεν ήταν προς το συμφέρον της καθώς το θύμα στήριζε οικονομικά την ίδια και τα παιδιά τους. Οι ισχυρισμοί της ωστόσο δεν έπεισαν τις εισαγγελικές αρχές και πήρε τον δρόμο για τις φυλακές.

Πηγή: skai.gr

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