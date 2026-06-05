Σημαντική επιδείνωση της διεθνούς εικόνας του Ισραήλ καταγράφει μεγάλη έρευνα του Pew Research Center, καθώς η πλειονότητα των πολιτών στις περισσότερες από τις 36 χώρες που συμμετείχαν στην έρευνα εκφράζει αρνητική άποψη για τη χώρα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 8 Φεβρουαρίου έως τις 13 Μαΐου και έδειξε ότι, κατά μέσο όρο, το 67% των ερωτηθέντων έχει αρνητική γνώμη για το Ισραήλ, ενώ μόλις το 25% διατηρεί θετική άποψη.

Σύμφωνα με το Pew, οι περισσότερες συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μετά την έναρξη της πολεμικής σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Iράν, γεγονός που, σύμφωνα με την έκθεση, συνέβαλε στην επιδείνωση του διεθνούς οικονομικού κλίματος.

Πού καταγράφηκαν τα μεγαλύτερα ποσοστά αρνητικών απόψεων

Τα υψηλότερα ποσοστά αρνητικών απόψεων καταγράφηκαν σε χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία, όπως το Μπαγκλαντές, η Ινδονησία, η Μαλαισία, το Πακιστάν και η Τουρκία. Αντίστοιχα αρνητικές στάσεις καταγράφηκαν και στην Δυτική Όχθη καθώς και στην ανατολική Ιερουσαλήμ. Το Pew σημείωσε ότι δεν κατέστη δυνατό να διεξαχθεί δημοσκόπηση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ιδιαίτερα αρνητική εμφανίζεται και η κοινή γνώμη στην Ευρώπη. Στην Ιταλία, την Ολλανδία και την Ισπανία, περίπου τα δύο τρίτα ή και περισσότεροι από τους ερωτηθέντες δήλωσαν ότι έχουν «πολύ αρνητική» εικόνα για το Ισραήλ.

Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι η διεθνής εικόνα του Ισραήλ έχει επιδεινωθεί περαιτέρω τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με το Pew, οι αρνητικές απόψεις αυξήθηκαν σε 13 από τις 24 χώρες για τις οποίες υπήρχαν συγκρίσιμα στοιχεία προηγούμενων ετών.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η Argentina, όπου το ποσοστό των πολιτών με αρνητική άποψη για το Ισραήλ αυξήθηκε από 46% σε 55%.

Παράλληλα, το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι έχουν «πολύ αρνητική» γνώμη για το Ισραήλ κατέγραψε διψήφια αύξηση στην Αυστραλία, την Ιταλία, τη Νιγηρία, την Πολωνία και το Ημωμένο Βασίλειο, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη υποχώρηση της εικόνας της χώρας σε σημαντικές περιοχές του κόσμου.



Πηγή: skai.gr

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