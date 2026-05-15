Ένας Ινδός παρασύρθηκε στον αέρα σαν «παιχνίδι» έρμαιο των ισχυρών ανέμων κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής ανεμοθύελλας - και επέζησε ως εκ θαύματος.

An Indian man was swept into the air by strong winds during a powerful storm — and miraculously survived



A powerful gust lifted him into the air while he was holding onto a metal structure. At a significant height, he let go and fell into a field.



Northern India is currently… May 15, 2026

Μια ισχυρή ριπή ανέμου τον «εκτόξευσε» στον αέρα ενώ κρατιόταν από μια μεταλλική κατασκευή. Όταν βρέθηκε σε μεγάλο ύψος, άφησε την κατασκευή και έπεσε σε ένα χωράφι από ύψος 50 μέτρων.

Ο Ινδός επέζησε, αλλά υπέστη πολλαπλά τραύματα.

Πηγή: skai.gr

