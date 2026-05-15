Τραμπ: «Ο στρατιωτικός αποδεκατισμός του Ιράν συνεχίζεται»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε μια μακροσκελή ανάρτηση στο Truth Social, αναφέρθηκε για μια ακόμη φορά στην «απίστευτη πρόοδο των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των 16 θεαματικών μηνών της κυβέρνησής του», εκθιάζοντας τις πολιτικές βελτίωσης της χώρας στους τομείς της οικονομίας, της εγκληματικότητας και της στρατιωτικής ισχύος, σε αντιπαράθεση με τον «κοιμισμένο» προκάτοχό του Τζο Μπάιντεν, ο οποίος οδήγησε το Αμερικανικό Έθνος σε παρακμή, κάτι το οποίο επισήμανε «κομψά» ο πρόεδρος στης Κίνας Σι Τζιπίνγκ.

Ο Τραμπ κατηγόρησε τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ για την «τεράστια ζημιά» που προκάλεσε στο κράτος με τη μεταναστευτική του πολιτική, την εγκληματικότητα, τη φορολογία, το εμπόριο, την αποδοχή της διαφορετικότητας (όπως την αποδοχή των τρανς ατόμων) και άλλα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη «στρατιωτική νίκη» εναντίον της Βενεζουέλας και την εκστρατεία κατά της Τεχεράνης κάνοντας λόγο για «στρατιωτικό αποδεκατισμό του Ιράν» και παρουσιάζοντας τη σύγκρουση ως απόδειξη για την «επιστροφή της στρατιωτικής ισχύος» των ΗΠΑ με τον «ισχυρότερο στρατό στον κόσμο μακράν».

Ταυτόχρονα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, παρά την παρατεινόμενη εκεχειρία, γράφοντας τη λέξη «συνεχίζεται» σε παρένθεση, για τον «στρατιωτικό αποδεκατισμό» του Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε την αποδοχή των πολιτικών του από τον Κινέζο ομόλογό του Σι, ο οποίος, όπως έγραψε, τον συνεχάρη για τις «τόσες πολλές τεράστιες επιτυχίες του σε ένα τόσο σύντομο χρονικό διάστημα», που συνέβαλαν στο τέλος της παρακμής που επέφερε στη χώρα η πολιτική Μπάιντεν.

«Όταν ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε πολύ κομψά στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πιθανόν ένα έθνος σε παρακμή, αναφερόταν στην τεράστια ζημιά που υπεστήκαμε κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών του «Νυσταγμένου Τζο Μπάιντεν» και της κυβέρνησης Μπάιντεν, και σε αυτό το σημείο, είχε 100% δίκιο», έγραψε χαρακτηριστικά, ενώ ολοκλήρωσε την αναφορά του διατυπώνοντας την ελπίδα ότι η σχέση των ΗΠΑ με την Κίνα «θα είναι ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ».

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

Όταν ο Πρόεδρος Σι πολύ κομψά αναφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πιθανόν ένα έθνος σε παρακμή, αναφερόταν στην τεράστια ζημιά που υπεστήκαμε κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών του «Νυσταγμένου Τζο» Μπάιντεν και της κυβέρνησης Μπάιντεν, και σε αυτό το σημείο, είχε 100% δίκιο. Η χώρα μας υπέφερε ανυπολόγιστα με ανοιχτά σύνορα, υψηλούς φόρους, τρανς άτομα, άνδρες στον γυναικείο αθλητισμό, DEI (προγράμματα διακρίσεων, με την ονομασία «ποικιλομορφία, ισότητα και ένταξη»), φρικτές εμπορικές συμφωνίες, αχαλίνωτο έγκλημα και πολλά άλλα!

Ο Πρόεδρος Σi δεν αναφερόταν στην απίστευτη πρόοδο των ΗΠΑ στον κόσμο κατά τη διάρκεια των 16 θεαματικών μηνών της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία περιλαμβάνει τα υψηλότερα επίπεδα όλων των εποχών στις χρηματιστηριακές αγορές, τη στρατιωτική νίκη και την ακμάζουσα σχέση με τη Βενεζουέλα, τον στρατιωτικό αποδεκατισμό του Ιράν (συνεχίζεται!) — τον ισχυρότερο στρατό στον κόσμο μακράν, την οικονομική δύναμη ξανά, με ρεκόρ 18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων που επενδύονται στις Ηνωμένες Πολιτείες από άλλους, τα συνταξιοδοτικά προγράμματα, την καλύτερη αγορά εργασίας των ΗΠΑ στην ιστορία, με περισσότερους ανθρώπους να εργάζονται στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή, τον τερματισμό της DEI που κατέστρεφε τη χώρα και τόσα άλλα πράγματα που θα ήταν αδύνατο να απαριθμηθούν εύκολα. Στην πραγματικότητα, ο Πρόεδρος Σι με συνεχάρη για τόσες πολλές τεράστιες επιτυχίες σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Πριν από δύο χρόνια, ήμασταν, στην πραγματικότητα, ένα έθνος σε παρακμή. Σε αυτό, συμφωνώ απόλυτα με τον Πρόεδρο Σi! Αλλά τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το πιο «καυτό» έθνος στον κόσμο και ελπίζουμε ότι η σχέση μας με την Κίνα θα είναι ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ!

Πηγή: skai.gr

