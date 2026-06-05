Άναψε… φωτιές ο Φλορεντίνο Πέρεθ. Ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης και υποψήφιος στις προσεχείς εκλογές του κλαμπ έταξε μία σπουδαία μεταγραφή «αστέρα» για λογαριασμό της «βασίλισσας».

«Έχουμε πάρει την υπογραφή του Ντάμφρις. Ακολουθούν Μουρίνιο και Κονατέ», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή «Horizonte», ενώ στη συνέχεια προέβη σε μία αποκάλυψη.

«Θα στείλω πρόταση 150 εκατ. ευρώ την Τρίτη για ποδοσφαιριστή ομάδας Champions League. Θα είναι πρόταση ρεκόρ», τόνισε ο Πέρεθ.

Ακολούθησαν οι επίμονες ερωτήσεις του παρουσιαστή. «Όχι δεν θα είναι ο Μάικλ Ολίσε, είναι υπέροχος παίκτης, αλλά δεν είναι αυτός. Ούτε ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Δεν θα είναι ούτε ο Χάρι Κέιν, ούτε ο Τζερεμί Ντοκού. Δεν είναι παίκτης της Premier League», είπε ο Πέρεθ.

Έπειτα τόνισε ότι η πρόταση θα είναι για παίκτη επιπέδου Κριστιάνο Ρονάλντο και Κακά. Θα είναι Galactico (σ.σ. αστέρας). Δεν είναι αμυντικός. Μπορεί να είναι μέσος ή επιθετικός.

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