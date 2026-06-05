Έκρηξη σημειώθηκε στο λιμάνι της Κωνστάντζα στη Μαύρη Θάλασσα, με το ρουμανικό υπουργείο Άμυνας να αναφέρει πως αυτοανατινάχθηκε μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας.

Το θαλάσσιο drone είναι του τύπου που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στην Ουκρανία και δεν ανήκει στο οπλοστάσιο του στρατού της Ρουμανίας, πρόσθεσε το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν θύματα, επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Το λιμάνι εκκενώνεται και οι κάτοικοι κατά μήκος των ακτών της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα έλαβαν προειδοποίηση να αναζητήσουν καταφύγιο. Δύο ελικόπτερα επιτηρούν την περιοχή για τον εντοπισμό τυχόν και άλλων drones, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Ράεντ Αραφάτ.

«Ξέρουμε τώρα ότι υπάρχει o κίνδυνος αυτοανάφλεξης, έχουμε ... εκκενώσει στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλα drones», είπε ο Αραφάτ. «Δεν πανικοβαλλόμαστε, τα μέτρα είναι καθαρά προληπτικά».

Ο ιστότοπος Digi24 ανέφερε, επικαλούμενος μη κατονομαζόμενες πηγές, ότι άλλα 3 μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές μετά την έκρηξη στο λιμάνι της Κωνστάντζα .

Στα social media κυκλοφορούν και εικόνες από τη μεγάλη έκρηξη στην Κωνστάντζα:

💥 Powerful explosion reported near Romania’s Port of Constanța



According to preliminary reports, a naval drone may have exploded in the area.



Authorities have cordoned off the site, and the circumstances of the incident are being investigated. pic.twitter.com/0NWEqKgvu2 — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026

A maritime drone exploded at the port of Constanța in Romania



Romanian authorities say it is the type used in the war in Ukraine pic.twitter.com/w1wmocDguJ — Daily Romania (@daily_romania) June 5, 2026

Δείτε βίντεο από το drone πριν εκραγεί:

Romanian media report the (what appears to be a Magura-type) sea drone discovered in Constanta Port may have carried dozens of kilograms of explosives. The device was found near ARSVOM headquarters and later self-detonated after authorities evacuated and secured the area.… pic.twitter.com/2UanLH7s2w — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 5, 2026

Images of the sea-drone stuck in anti-pollution barriers at the Constanta port in Romania prior to it exploding. pic.twitter.com/odPyPl2MEu — AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) June 5, 2026

Η Ουκρανία ενημέρωσε τη Ρουμανία για το θαλάσσιο drone

Η Ουκρανία ενημέρωσε τη Ρουμανία ότι το θαλάσσιο drone ανήκε σε ομάδα πέντε droneσ, σύμφωνα με δηλώσεις του νομάρχη της Κωνστάντζα. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ένα drone εξερράγη στην Κωνστάντζα, ένα άλλο στην Ουκρανία, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα υπόλοιπα τρία.

Η έκρηξη σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ρωσικού drone σε πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι της νοτιοανατολικής Ρουμανίας, στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι. Αυτή ήταν η πρώτη φορά στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που ένα drone έπληξε πυκνοκατοικημένη περιοχή σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.

Η Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζεται σύνορα 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και έχει αναφέρει 28 διεισδύσεις στον εναέριο χώρο της από ρωσικά drones αφότου η Μόσχα άρχισε τις επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια στον Δούναβη, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

Θραύσματα ουκρανικών drones έχουν επίσης πέσει σε ρουμανικό έδαφος.

Πηγή: skai.gr

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