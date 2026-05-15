Οι συνομιλίες ανάμεσα σε αντιπροσωπείες των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου, ιδίως για την κατάπαυση του πυρός η ισχύς της οποίας εκπνέει την Κυριακή, ήταν «θετικές» και θα συνεχιστούν--όπως προβλεπόταν--σήμερα, για δεύτερη ημέρα, δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος.

«Είχαμε μια ολόκληρη ημέρα παραγωγικών και θετικών συνομιλιών, που διήρκεσαν από τις 09:00 ως τις 17:00 (σ.σ. τοπικές ώρες· 16:00 ως 00:00 ώρες Ελλάδας). Θα είναι χαρά μας να συνεχίσουμε αύριο και ελπίζουμε να είμαστε σε θέση να πούμε περισσότερα» αφού ολοκληρωθεί η δεύτερη ημέρα των διαπραγματεύσεων, πρόσθεσε ο αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

