Πιερρακάκης: Στα €1.600 αυξάνεται το ακατάσχετο στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Την αύξηση του ορίου ακατάσχετου λογαριασμού για οφειλές στο Δημόσιο από τα 1.250 ευρώ στα 1.600 ευρώ ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης απαντώντας από το βήμα της Βουλής σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Στράτου Σιμόπουλου αν το υπουργείο προτίθεται να προχωρήσει στην αύξηση του ακατάσχετου λογαριασμού.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης χαρακτήρισε την αύξηση «μια πράξη δικαιοσύνης και μια πράξη εμπιστοσύνης απέναντι στην κοινωνία».

«Η πρωτοβουλία αυτή δεν είναι αποσπασματική, εντάσσεται σε μία στρατηγική η οποία βασίζεται σε μία απλή αρχή να δώσουμε σε όσους περισσότερους μπορούμε δυνατότητες επανεκκίνησης», επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ πρόσθεσε ότι για πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα άρσης σε τραπεζικό λογαριασμό σε όσους καταβάλουν το 25% της βασικής οφειλής τους και ρυθμίσουν το υπόλοιπο ποσό. «Επιβραβεύουμε δηλαδή τη συνέπεια», τόνισε.

Το όριο των 1.250 ευρώ παρέμενε «παγωμένο» από το 2015, όταν θεσπίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ.

Με τη σημερινή ανακοίνωση, το νέο όριο των 1.600 ευρώ αντιπροσωπεύει αύξηση 28%, ξεπερνώντας οριακά τον σωρευτικό πληθωρισμό της περιόδου (20,8%).

Το νέο όριο των 1.600 ευρώ καλύπτει πλέον άνετα τον κατώτατο μισθό (1.034 ευρώ). Παράλληλα, διευρύνεται η «ομπρέλα» προστασίας για χιλιάδες συνταξιούχους, οι αποδοχές των οποίων φλέρταραν επικίνδυνα με το προηγούμενο, χαμηλότερο όριο.

Υπενθυμίζεται ότι το ακατάσχετο ισχύει αποκλειστικά για φυσικά πρόσωπα και ενεργοποιείται μόνο μετά από σχετική δήλωση του λογαριασμού στην ΑΑΔΕ, μέσω του Gov.gr ή του Taxisnet.

Τι πρέπει να προσέξετε στα «ψιλά γράμματα»

Ωστόσο, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς το θέμα του ακατάσχετου λογαριασμού κρύβει δύο παγίδες.

Ένας και μοναδικός λογαριασμός. Το αυξημένο όριο δεν ισχύει οριζόντια για το σύνολο των καταθέσεων ενός πολίτη. Η προστασία αφορά αποκλειστικά έναν λογαριασμό -συνήθως μισθοδοσίας ή σύνταξης- τον οποίο ο φορολογούμενος έχει δηλώσει ρητά. Χρήματα σε άλλες τράπεζες ή σε μη δηλωμένους λογαριασμούς παραμένουν εκτεθειμένα και μπορούν να κατασχεθούν από το πρώτο ευρώ.

Κοινοί λογαριασμοί: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται όταν ο δηλωμένος λογαριασμός είναι κοινός -μεταξύ συζύγων ή γονέων και παιδιών. Το όριο των 1.600 ευρώ προστατεύει μόνο το πρόσωπο που υπέβαλε τη δήλωση στην ΑΑΔΕ, και όχι αυτόματα τους υπόλοιπους συνδικαιούχους. Για να είναι ο λογαριασμός πλήρως καλυμμένος έναντι χρεών του καθενός προς το Δημόσιο, θα πρέπει και ο δεύτερος συνδικαιούχος να έχει δηλώσει τον ίδιο IBAN ως δικό του ακατάσχετο λογαριασμό.

Πηγή: skai.gr

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