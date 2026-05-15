Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) και ο Σι Τζινπίνγκ συναντήθηκαν στο οικοδομικό συγκρότημα Τζονγκνανχάι (Zhongnanhai) στο Πεκίνο, καθώς ο Τραμπ ολοκληρώνει την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα.

Η σύγκριση με Κρεμλίνο και Λευκό Οίκο

Συχνά συγκρινόμενο με το Κρεμλίνο της Ρωσίας, το Τζονγκνανχάι είναι η έδρα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας (ΚΚΚ) και του Κρατικού Συμβουλίου.

Τοποθετημένο δίπλα στην Απαγορευμένη Πόλη του Πεκίνου, το περιφραγμένο και αυστηρά φυλασσόμενο οικοδομικό συγκρότημα στεγάζει τις κατοικίες και τα γραφεία των κορυφαίων ηγετών της Κίνας, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Σε αντίθεση με τον Λευκό Οίκο στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Τζονγκνανχάι είναι κλειστό για το κοινό και παραμένει ένα από τα πιο μυστικοπαθή πολιτικά συγκροτήματα στον κόσμο. Κομβικές αποφάσεις που διαμορφώνουν τις πολιτικές της Κίνας λαμβάνονται συχνά πίσω από τα τείχη του προτού ανακοινωθούν επίσημα.

Η φιλοξενία του Τραμπ από τον Τζινπίνγκ στο Τζονγκνανχάι θεωρείται μια σημαντική διπλωματική χειρονομία. Ο Τραμπ δεν είχε επισκεφθεί το Τζονγκνανχάι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του το 2017, και η απόφαση να φιλοξενηθεί εκεί υπογραμμίζει την προσωπική προσέγγιση του Σι στις σχέσεις με τον Αμερικανό ηγέτη, όπως αναφέρει η New York Post.

Από αυτοκρατορικός κήπος σε κέντρο εξουσίας

Το Τζονγκνανχάι, που σημαίνει «κεντρική και νότια Θάλασσα», αντλεί το όνομά του από τις διασυνδεδεμένες λίμνες εντός του συγκροτήματος. Αρχικά χτισμένο ως μέρος αυτοκρατορικών κήπων, ο χώρος έχει ιστορία αιώνων συνδεδεμένη με την κινεζική βασιλική οικογένεια και τις πολιτικές ίντριγκες.

Μία από τις λίμνες του χρονολογείται από τον 12ο αιώνα. Το 1898, η χήρα αυτοκράτειρα Τσισί πραγματοποίησε πραξικόπημα εκεί κατά του αυτοκράτορα Γκουανγκσού, φυλακίζοντάς τον στο νησί Γινγκτάι, αφού εκείνος επιχείρησε μεταρρυθμίσεις με στόχο τη μετατροπή της δυναστείας των Τσινγκ σε συνταγματική μοναρχία.

Μετά την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 1949, ο κομμουνιστής ηγέτης Μάο Τσετούνγκ επέλεξε το Τζονγκνανχάι ως το συγκρότημα κατοικιών και γραφείων για την κορυφαία ηγεσία της χώρας.

Ιστορικές συναντήσεις εντός του Τζονγκνανχάι

Το συγκρότημα έχει φιλοξενήσει ελάχιστους ξένους ηγέτες κατά τη διάρκεια των δεκαετιών.

Το 1972, ο Μάο υποδέχθηκε εκεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ρίτσαρντ Νίξον κατά την ιστορική επίσκεψη που προετοίμασε το έδαφος για τις διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Άλλοι ηγέτες που το έχουν επισκεφθεί περιλαμβάνουν τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον πρόεδρο της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο.

Οι πρώην πρόεδροι των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους και Μπαράκ Ομπάμα πραγματοποίησαν επίσης συναντήσεις και περιπάτους με Κινέζους ηγέτες εντός του συγκροτήματος κατά τις επισκέψεις τους.

Με την πάροδο των ετών, το Τζονγκνανχάι εξελίχθηκε από ένα αυτοκρατορικό καταφύγιο σε ένα σύγχρονο πολιτικό στρατηγείο. Κρατικά μέσα ενημέρωσης και αναφορές περιγράφουν το συγκρότημα ως ένα μέρος που διαθέτει τόσο παραδοσιακή κινεζική αρχιτεκτονική όσο και σύγχρονες προσθήκες, όπως πισίνες, γήπεδα τένις και γυμναστήρια.

Παρόλο που η πρόσβαση παραμένει αυστηρά περιορισμένη, το Τζονγκνανχάι συνεχίζει να συμβολίζει τη συγκέντρωση της πολιτικής εξουσίας στην Κίνα και παραμένει ένα από τα σημαντικότερα κέντρα ισχύος της χώρας.

