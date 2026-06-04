Επιστροφή ενοικίου: Ποιοι θα πάρουν φέτος «διπλή» ενίσχυση 1.600€

Του Βαγγέλη Δουράκη

«Ανοίγει» η περίμετρος των δικαιούχων της επιστροφής ενοικίου, όπως προκύπτει από τις προβλέψεις του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Με άλλα λόγια, περισσότεροι ενοικιαστές θα λάβουν την κρατική ενίσχυση. Και αυτή δεν είναι η μόνη αλλαγή, καθώς προβλέπεται και η καταβολή «διπλής» ενίσχυσης, που αγγίζει τα 1.600 ευρώ, σε συγκεκριμένες ομάδες υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.

Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά θα δοθεί διπλή επιστροφή ενοικίου σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές, με την προϋπόθεση να υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια.

Ποια είναι τα νέα εισοδηματικά όρια

Σε κάθε περίπτωση, αυτό που αλλάζει φέτος είναι τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ενίσχυσης, καθώς αυτά διαμορφώνονται ως εξής:

Για άγαμους από 20.000 ευρώ σε 25.000 ευρώ.

Για έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης από 28.000 ευρώ σε 35.000 ευρώ.

Η προσαύξηση για κάθε εξαρτώμενο τέκνο αυξάνεται από 4.000 ευρώ σε 5.000 ευρώ.

Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο αυξάνεται από 31.000 ευρώ σε 39.000 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί πέραν του πρώτου.

Το μέγιστο ποσό της επιστροφής ενοικίου φτάνει έως τα 800 ευρώ, με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος. Σε περίπτωση διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, η προσαύξηση εφαρμόζεται αντιστοίχως για κάθε γονέα. Στη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση μπορεί επίσης να φτάσει έως 800 ευρώ για κάθε φοιτητή.

Στις περιπτώσεις της «διπλής ενίσχυσης» το ποσό φτάνει ως τα 1.600 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε τέκνο.

Σ’ ό,τι αφορά στο περιουσιακό κριτήριο, αυτό μένει ως έχει, δηλαδή η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ για τον άγαμο, προσαυξημένη κατά 20.000 ευρ για τον ή τη σύζυγο ή μέρος συμφώνου συμβίωσης και για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ποιοι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν ενίσχυση ως 1.600€

Ποιες κατηγορίες υπαλλήλων, θα λάβουν όμως φέτος διπλή «επιστροφή ενοικίου» που φτάνει τα 1.600 ευρώ;

Σύμφωνα με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, θα λάβουν διπλή ενίσχυση:

Εκπαιδευτικοί, μόνιμοι και αναπληρωτές, καθώς και μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) που υπηρετούσαν για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το έτος αναφοράς σε δημόσιες σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε περιοχές εκτός της Περιφέρειας Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και εκτός της Περιφερειακής (Μητροπολιτικής) Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό υγειονομικό προσωπικό που υπηρετούσε για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το έτος αναφοράς σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σε περιοχές εκτός της Περιφέρειας Αττικής πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και εκτός της Περιφερειακής (Μητροπολιτικής) Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ειδικότερα:

α) Ιατροί και οδοντίατροι του κλάδου Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), ειδικευόμενοι και επικουρικοί ιατροί, μόνιμοι αγροτικοί ιατροί, υπόχρεοι, μη υπόχρεοι και επί θητεία προσωπικοί ιατροί των νοσοκομείων του δημοσίου συστήματος υγείας, των δημόσιων μονάδων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ.) και των Μονάδων Ψυχικής Υγείας (Μ.Ψ.Υ.) του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας (Ε.Δ.Υ.Ψ.Υ.), καθώς και ιατροί που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο λειτουργίας των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) και

β) το τακτικό και επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό, το προσωπικό κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού που υπάγεται στη νοσηλευτική υπηρεσία, το παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και οι οδηγοί και τα πληρώματα ασθενοφόρων του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.),

Τα «ψιλά γράμματα» της επιστροφής ενοικίου

Και φέτος πάντως οι δικαιούχοι θα πρέπει να ξέρουν πως υπάρχουν «ψιλά γράμματα» που μπορεί να οδηγήσουν σε χαμηλότερη από την αναμενόμενη ενίσχυση και συνοψίζονται στις εξής παραμέτρους:

Ποσό επιστροφής ενοικίου

Όσον αφορά στο ύψος της ενίσχυσης αυτό που πρέπει να γίνει ξεκάθαρο είναι πως το ποσό που χορηγείται ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΙΣΟ με μηνιαίο ενοίκιο. Αντίθετα, είναι ίσο με το 1/12 του συνόλου των δηλωθέντων ετήσιων δαπανών για μισθώματα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως εάν κάποιος έχει δηλώσει ότι νοίκιασε ένα σπίτι για 6 μήνες μέσα στο 2025 ή εάν ο ιδιοκτήτης του ακινήτου σημειώνει πως υπάρχουν ανείσπρακτα ενοίκια, τότε ο μισθωτής θα λάβει το 1/12 του ποσού που φαίνεται πως πλήρωσε μέσα στην χρονιά και όχι ολόκληρο το ενοίκιο που καταβάλλει μηνιαίως.

Προσαύξηση τέκνου 50€

Αν και η εντύπωση που υπάρχει είναι ότι η προσαύξηση των 50 ευρώ για κάθε τέκνο χορηγείται σε όλους όσοι έχουν παιδιά… στην πραγματικότητα δεν είναι καθόλου έτσι. Αντίθετα, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, η προσαύξηση ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ, εάν η ενίσχυση που καταβλήθηκε αντιστοιχεί στο 1/12 των ενοικίων που δηλώθηκαν για ολόκληρη την χρονιά. Επί της ουσίας τα 50 ευρώ για τα παιδιά, τα λαμβάνουν μόνον όσοι έχουν υψηλότερα ενοίκια από το «πλαφόν» των 800 ευρώ τον μήνα, καθώς το ποσό που τους αντιστοιχεί είναι χαμηλότερο (λόγω «πλαφόν») από τα μισθώματα που δηλώνουν πως πληρώνουν.

Αντισυμβαλλόμενοι

Όταν εμφανίζονται περισσότεροι από ένας στο μισθωτήριο συμβόλαιο, ο καθένας θα λάβει το «μερίδιο» της ενίσχυσης που του αντιστοιχεί. Η συγκεκριμένη συνθήκη ισχύει και για τους συζύγους, εάν «φαίνονται» και οι δύο στο συμβόλαιο. Για να δοθεί ολόκληρο το ποσό του ενοικίου στο ζευγάρι θα πρέπει ο κάθε ένας σύζυγος να δηλώσει το ποσό που πλήρωσε. Διαφορετικά λαμβάνει μόνον ο ένας (σε κοινή δήλωση) το 50% του 1/12 των ετήσιων δαπανών.

Πηγή: skai.gr

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