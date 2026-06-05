Γνωρίζοντας την ευρωπαϊκή ιστορία: H οικονομική ιστορία της Ελλάδας τον 19ο αιώνα – Μέρος Β’

Η Ελλάδα μετά την Επανάσταση. Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η προσπάθεια δημιουργίας κράτους με άδειο ταμείο. Το δάνειο του Όθωνα, η δραχμή και η Αθήνα ως νέα πρωτεύουσα.
Στην αφήγηση της οικονομικής ιστορίας των πρώτων εκατό χρόνων του ελληνικού κράτους, στην εκπομπή του Άρη Πορτοσάλτε ο οικονομολόγος, εκπαιδευτικός και συγγραφέας Ζήνων Ζαμπακίδης.
Παρακάτω μπορείτε να ακούσετε αναλυτικά την εκπομπή
Χορηγός ΔΕΗ
Μην χάσετε την επόμενη Κυριακή στις 9 το πρωί ένα νέο κεφάλαιο της ιστορίας του 19ου αιώνα στο ΣΚΑΪ 100.3.
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