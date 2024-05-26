Παναθηναϊκός: Λεσόρ vs Ταβάρες, η μάχη των ψηλών

Παναθηναϊκός και Ρεάλ έρχονται αντιμέτωποι στον τελικό της διοργάνωσης με τους δυο σέντερ να αποτελούν σημεία αναφοράς για τις δυο ομάδες. Οι «πράσινοι» πέρασαν το εμπόδιο της Φενέρ χάρη στις εξαιρετικές τους άμυνες και «σφράγισαν» το εισιτήριο για τον τελικό. Από την άλλη η Ρεάλ Μαδρίτης πήρε άνετα την πρόκριση κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Γάλλος σέντερ μετράει 13,3 πόντους (62,9% δίποντα, 66,2% βολές), 6,1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 6,6 κερδισμένα φάουλ, 18,6 PIR σε 26 ματς και 28:07 λεπτά στο παρκέ την φετινή σεζόν.

