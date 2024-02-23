Αφήνοντας διακριτικές απειλές κατά της Δύσης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα Παρασκευή πως το 95% των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας έχουν εκσυγχρονιστεί, και πως η Πολεμική Αεροπορία παρέλαβε μόλις τέσσερα νέα υπερηχητικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη ικανά να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας έκανε τα σχόλια σε ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα ώστε να συμπέσει με την Ημέρα των Υπερασπιστών της Πατρίδας, κατά την οποία τιμάται ο στρατός, μία ημέρα αφότου πέταξε με ένα εκσυγχρονισμένο στρατηγικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος Tu-160M.

Ο Ρώσος ηγέτης έπλεξε και το εγκώμιο των στρατιωτών που πολεμούν στην Ουκρανία σε αυτό που αποκάλεσε "ειδική στρατιωτική επιχείρηση", χαρακτηρίζοντάς τους ήρωες που μάχονται για την "αλήθεια και τη δικαιοσύνη".

Όμως αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του σε αυτό που είπε ότι είναι τα επιτεύγματα του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος.

Το μήνυμά του: πως η πυρηνική τριάδα της Ρωσίας --οι στρατηγικές χερσαίες, θαλάσσιες και αεροπορικές πυρηνικές δυνατότητές της-- έχουν εκσυγχρονιστεί, εκσυγχρονίζονται συνεχώς, και με τον κατάλληλο τρόπο.

"Ενσωματώνοντας την πραγματική εμπειρία μάχης μας, θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις με κάθε δυνατό τρόπο, περιλαμβανομένων των συνεχιζόμενων προσπαθειών επανεξοπλισμού και εκσυγχρονισμού", είπε ο Πούτιν.

"Σημερα, το μερίδιο των σύγχρονων όπλων και εξοπλισμού στις στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις έχει φθάσει ήδη το 95%, ενώ η ναυτική συνιστώσα της 'πυρηνικής τριάδας' βρίσκεται σχεδόν στο 100%", είπε ακόμη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

