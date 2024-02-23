Να μην στηρίξουν με την ψήφο τους την Εναλλακτική για την Γερμανία (AfD), και κάθε ακροδεξιά οργάνωση, καλεί τους Γερμανούς πολίτες η ηγεσία της Καθολικής Εκκλησίας στην Γερμανία.

Σε δήλωση - καταπέλτη μετά την εαρινή Γενική Συνέλευσή της στο Άουγκσμπουργκ, η Γερμανική Διάσκεψη Επισκόπων τόνισε ότι «ο εθνοτικός εθνικισμός είναι ασυμβίβαστος με την χριστιανική άποψη για τον Θεό και την ανθρωπότητα», και διευκρίνισε ότι «τα ακροδεξιά κόμματα και εκείνα που πολλαπλασιάζονται στο περιθώριο αυτής της ιδεολογίας δεν μπορούν να είναι τόπος πολιτικά κατάλληλος για τους χριστιανούς - Δεν μπορούν να ψηφίζονται από χριστιανούς». Ο δεξιός λαϊκισμός είναι η λαμπερή πλευρά της ακροδεξιάς, προειδοποίησαν ακόμη οι Επίσκοποι, εξηγώντας ότι και στις δύο περιπτώσεις εκφράζονται όλα τα στερεότυπα για δυσαρέσκεια εναντίον των μεταναστών, των μουσουλμάνων, τελευταία και των Εβραίων και κατά της υποτιθέμενης παγκόσμιας συνωμοσίας της ελίτ.

Ο πρόεδρος της Διάσκεψης των Επισκόπων Γκέοργκ Μπέτσινγκ σημείωσε πάντως ότι υπάρχει πάντα η διάθεση της Εκκλησίας για διάλογο, καθώς «πρόκειται για τις ψυχές των ανθρώπων». Επισήμανε ωστόσο ταυτόχρονα ότι «εδώ δεν μιλάμε απλώς για διαφορετικές απόψεις, αλλά για μια θεμελιωδώς διαφορετική άποψη για την ανθρωπότητα». Ήδη εν τω μεταξύ οι Επισκοπές Βερολίνου και Βίρτσμπουργκ αποκλείουν από την εκκλησιαστική εθελοντική εργασία μέλη της AfD, με αντίστοιχη πρόνοια στο καταστατικό λειτουργίας τους.

Για «μήνυμα αφύπνισης» κάνει λόγο σε σχετικό σχόλιό του το πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, τονίζοντας ότι τίθενται πλέον και οι υπόλοιποι κοινωνικοί φορείς προ των ευθυνών τους. «Οι Επίσκοποι ανησυχούν τόσο πολύ ώστε για πρώτη φορά συμβουλεύουν επισήμως τους πολίτες να μην ψηφίσουν ένα κόμμα με εκπροσώπηση στην Bundestag. Ούτε ένας από αυτούς δεν είπε "για χάρη του παραδείσου, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κανέναν". Τέτοιες φωνές ακούγονταν πριν από λίγους μήνες», αναφέρεται στο σχόλιο, και γίνεται λόγος για «μήνυμα αφύπνισης» προς την κοινωνία, από έναν θεσμό ο οποίος παραδοσιακά αποφεύγει τις κομματικές πολιτικές τοποθετήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

