Κίεβο: Γελοιότητα και θρίαμβος του Πούτιν η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ με εγκατάλειψη εδαφών της

Ορισμένη ήταν η αντίδραση του Κιέβου στις δηλώσεις που φέρεται να έκανε ο Στιαν Τζένσεν, το «δεξί χέρι» του Γενς Στόλτενμπεργκ, σύμφωνα με τις οποίες η Ουκρανία μπορεί να ενταχθεί στη Συμμαχία, με αντάλλαγμα την παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία.



Ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Ζελένσκι Μιχαΐλο Ποντόλιακ επέκρινε δριμύτατα την ιδέα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ με εγκατάλειψη μέρους της επικράτειάς της.

Trading territory for a NATO umbrella? It is ridiculous. That means deliberately choosing the defeat of democracy, encouraging a global criminal, preserving the Russian regime, destroying international law, and passing the war on to other generations. After all, why should Russia…