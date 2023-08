Ρωσία: Βίντεο δείχνει το πολεμικό ναυτικό να επιβιβάζεται σε φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα (Δείτε βίντεο)

Η Ρωσία δημοσίευσε την Τρίτη βίντεο που δείχνει μια ένοπλη μονάδα επιθεώρησης του ναυτικού να επιβιβάζεται σε φορτηγό πλοίο στη νοτιοδυτική Μαύρη Θάλασσα την Κυριακή και να ρωτά τον καπετάνιο γιατί το πλοίο δεν σταμάτησε όταν το ζήτησε ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο, αναφέρει το Reuters.

Η Ρωσία είπε ότι έριξε προειδοποιητικές βολές με αυτόματα όπλα στο υπό σημαία Παλάου σκάφος Sukru Okan, αφού δεν ανταποκρίθηκε στο αίτημα να σταματήσει.

Σε ένα βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, τα μέλη του πληρώματος φαίνονται γονατισμένα στο κατάστρωμα με τα χέρια στο κεφάλι καθώς πλησιάζει ένα ρωσικό ελικόπτερο Ka-29.

Russia released footage of its naval unit boarding the Palau-flagged Sukru Okan cargo ship after it ignored a halt demand from a Russian warship. The incident, which occurred near Turkey, escalated on August 13 when Russia fired warning shots at the vessel pic.twitter.com/iWDM88L8n9