Το κρατικό κέντρο στρατηγικών επικοινωνιών της Ουκρανίας δήλωσε ότι η Λευκορωσία ενδέχεται να εισβάλει στην Ουκρανία σήμερα μετά τη συνάντηση που είχε στη Μόσχα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Λευκορώσος ηγέτης, Αλεξάντερ Λουκασένκο, όπως αναφέρει ο Guardian.

Σε ανακοίνωσή του το κέντρο αναφέρει:

«Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, τα λευκορωσικά στρατεύματα ενδέχεται να εισβάλουν στις 11 Μαρτίου στις 21:00 (8 η ώρα Ελλάδος).

