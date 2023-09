Μαρόκο: Στους 1.037 οι νεκροί από τον σεισμό των 7,2 ρίχτερ - Ψάχνουν στα ερείπια για να βρουν επιζώντες - Συγκλονιστικά βίντεο από την τραγωδία

Ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στο Μαρόκο ανήλθε σε 1.037, μετέδωσε σήμερα η κρατική τηλεόραση επικαλούμενη το υπουργείο Εσωτερικών ενώ περισσότεροι από 1.200 είναι οι τραυματίες, 721 σε κρίσιμη κατάσταση.

Φρικιαστικά πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξαν ένα τεράστιο σύννεφο σκόνης να υψώνεται στο Μαρακές - μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και εξαιρετικά δημοφιλής τουριστική πόλη - καθώς τα κτίρια κατέρρευσαν και οι άνθρωποι έτρεχαν για να σώσουν τη ζωή τους.

Its 10 am, still no ambulances no help, Just locals carrying the dead😭😭😭😭😭😭 #Tizi n' Test #izghad #تيزينتاست #Taroudant #ouladberhil #moroccoearthquake #maroc #زلزال pic.twitter.com/qXkoWHE0n3