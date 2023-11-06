Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς στο Λίβανο εξαπέλυσε σήμερα Δευτέρα βολές κατά του Μαχμούτ Αμπάς για δωσιλογισμό, διαμηνύοντας ότι η παλαιστινιακή οργάνωση θα παραμείνει στη Λωρίδα της Γάζας και δεν πρόκειται να δεχτεί μια «κυβέρνηση του Βισύ» στον θύλακα που ελέγχει.

Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι ο στόχος του πολέμου του στη Γάζα είναι «να αφανίσει τη Χαμάς», σε απάντηση για τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος, από τις οποίες σκοτώθηκαν τουλάχιστον 1.400 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι. Από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Γάζα έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 10.000 άνθρωποι, κυρίως άμαχοι, σύμφωνα με τη Χαμάς.

«Σε αυτούς που πιστεύουν ότι η Χαμάς θα εξαφανιστεί (λέω ότι) θα παραμείνει σταθερά στη συνείδηση (…) του λαού μας και καμία δύναμη στον κόσμο δεν θα μπορεί να την εξαλείψει ή να την περιθωριοποιήσει», είπε ο Ουσάμα Χαμντάν, ο επικεφαλής της Χαμάς στον Λίβανο, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Ο λαός μας δεν θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να επιβάλουν τα σχέδιά τους που στοχεύουν στη συγκρότηση μιας κυβέρνησης που βολεύει τις ίδιες και τον κατακτητή (σ.σ. το Ισραήλ) και ο λαός μας δεν θα δεχτεί μια νέα κυβέρνηση του Βισύ», συνέχισε, κάνοντας αναφορά στο φιλοναζιστικό καθεστώς της κατεχόμενης Γαλλίας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Την περασμένη Τρίτη, μιλώντας στο Κογκρέσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν είπε ότι «κάποια στιγμή» η Παλαιστινιακή Αρχή θα πρέπει να ανακτήσει τον έλεγχο της Λωρίδας της Γάζας και ότι τρίτα μέρη θα μπορούσαν ενδεχομένως να διαδραματίσουν κάποιον ρόλο κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου. «Η Λωρίδα της Γάζας είναι αναπόσπαστο μέρος του κράτους της Παλαιστίνης», δήλωσε την Κυριακή ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούτ Αμπάς. Η Παλαιστινιακή Αρχή εκδιώχθηκε από τη Γάζα το 2007.

Οι τελευταίες παλαιστινιακές εκλογές στη Γάζα έγιναν το 2006 και τις κέρδισε η Χαμάς. Καθώς, παρά τη νίκη της, δεν μπορούσε να ασκήσει πραγματική εξουσία, η ισλαμιστική οργάνωση έθεσε δια της βίας τη Λωρίδα της Γάζας υπό τον έλεγχό της το επόμενο έτος, εκδιώκοντας τις υπηρεσίες ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής. Το Ισραήλ είχε καταλάβει τον θύλακα το 1967 και αποχώρησε από αυτόν το 2005.

«Στη Ραμάλα στη Δυτική Όχθη, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Άντονι Μπλίνκεν είπε στην Παλαιστινιακή Αρχή, ορκισμένους εχθρούς της Χαμάς, ότι θα μπορούσαν να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στη Γάζα μόλις εκκαθαριστεί από τη Χαμάς σε μια αξιοσημείωτα τετριμμένη παρέμβαση. Η Παλαιστινιακή Αρχή θεωρείται ήδη ως "κυβέρνηση - συνεργάτης" από πολλούς Παλαιστίνιους. Η ιδέα ότι θα μπορούσε να επιστρέψει στην εξουσία στη Γάζα «με την πλάτη» των ισραηλινών τανκς θα τους φαίνεται αφελής και παράλογη» σχολιάζει το Sky News.

