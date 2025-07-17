Λευκορωσία: Ειδικοί του ΟΗΕ απαιτούν έρευνες για θανάτους υπό κράτηση

Ειδικοί του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αξίωσαν χθες Τετάρτη να αρχίσουν να διενεργούνται έρευνες για τους θανάτους στη φυλακή αντιφρονούντων στη Λευκορωσία, άλλοτε σοβιετική δημοκρατία που κυβερνά με σιδηρά πυγμή από το 1994 ο Αλεξάντρ Λουκάσενκα.

«Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, πολλοί άνθρωποι που σύμφωνα με υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ήταν πολιτικοί κρατούμενοι, πέθαναν υπό κράτηση ή λίγο μετά την απελευθέρωσή τους», σύμφωνα με ανακοίνωση των ειδικών, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού επιτετραμμένου για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λευκορωσία, του Νιλς Μούιζνιεκς.

Σύμφωνα με το κείμενο, ορισμένοι από τους κρατούμενους συμμετείχαν στις διαδηλώσεις που ακολούθησαν τις αμφισβητούμενες προεδρικές εκλογές του 2020, που επισήμως κέρδισε ο κ. Λουκάσενκα με το 80% των ψήφων.

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν για εβδομάδες, καταγγέλλοντας νοθεία, συμμετέχοντας σε ιστορικών διαστάσεων κίνημα αμφισβήτησης που κατεστάλη σκληρά από τις αρχές.

Οι ειδικοί, που δρουν με εντολή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, αλλά δεν εκφράζονται εν ονόματι του οργανισμού, έκριναν πως «υπάρχουν λόγοι να πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί έχασαν τη ζωή τους επειδή άσκησαν αστικά και πολιτικά δικαιώματά τους».

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό να διενεργηθούν έρευνες σε βάρος για φερόμενες υποθέσεις κακομεταχείρισης και αμέλειας που οδήγησαν στους θανάτους αυτούς, καθώς και για τους θανάτους άλλων προσώπων που χαρακτηρίστηκαν πολιτικοί κρατούμενοι από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», επέμειναν.

Κατά την παρουσίαση στα τέλη Ιουνίου της ετήσιας έκθεσής του στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, ο κ. Μούιζνιεκς έκρινε πως η κατάσταση ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Λευκορωσία είναι «καταστροφική» και δεν έχει πάψει να χειροτερεύει.

Σύμφωνα με λευκορωσική οργάνωση υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη Viasna, στη χώρα οι πολιτικοί κρατούμενοι στις φυλακές ξεπερνούν τους χίλιους. «Αν αυτοί οι αριθμοί αποδεικνυόταν πως είναι ακριβείς, η Λευκορωσία πιθανόν θα ήταν η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό πολιτικών κρατουμένων κατά κεφαλήν παγκοσμίως» εκτίμησε ο κ. Μούιζνιεκς.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.