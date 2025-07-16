Το Ισραήλ επιβεβαίωσε ότι εξαπέλυσε αεροπορικό πλήγμα κατά στρατιωτικού στόχου κοντά στο προεδρικό μέγαρο της Δαμασκού, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των εντάσεων με τη Συρία.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος ανέφερε ότι πρόκειται για σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό, ότι το Ισραήλ δεν θα επιτρέψει τη σφαγή των Δρούζων στη Συρία.

Μεταξύ άλλων, το Ισραήλ διαμηνύει ότι δεν θα επιτρέψει στρατιωτική συγκέντρωση στα σύνορά του με τη νότια Συρία, ενώ αναφέρει ότι οι συριακές δυνάμεις δεν εμποδίζουν τις επιθέσεις κατά των Δρούζων, δεν λύνουν το πρόβλημα, αλλά είναι μέρος του προβλήματος.

Παράλληλα, η ίδια πηγή σημείωσε ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε στενή επαφή με τους Αμερικανούς εταίρους του.

Το Ισραήλ ενισχύει τις δυνάμεις του

Ο Αρχηγός της Ισραηλινής Αστυνομίας, Ντάνιελ Λεβί, έδωσε εντολή για την ανάπτυξη δυνάμεων της Ισραηλινής Αστυνομίας και της Συνοριοφυλακής κατά μήκος των συνόρων Ισραήλ–Συρίας, την Τετάρτη, με σκοπό να συνδράμουν τις IDF στην αποτροπή Ισραηλινών Δρούζων από το να περάσουν στη Συρία.

Παράλληλα, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, έδωσε εντολή για περαιτέρω ενίσχυση της περιοχής των συνόρων με τη Συρία, με επιπλέον μέσα επιτήρησης και επιθετικές δυνατότητες, εν μέσω των συνεχιζόμενων επεισοδίων στη Συρία.

Ο Ζαμίρ έδωσε επίσης εντολή στη Βόρεια Διοίκηση να μεταφέρει δυνάμεις προς τα σύνορα με τη Συρία, με στόχο «την αύξηση του ρυθμού των πληγμάτων και την παύση των επιθέσεων κατά των Δρούζων στη Συρία», σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού.

Οι επιπλέον δυνάμεις θα ενισχύσουν την 210η Μεραρχία "Μπασάν" κατά μήκος των συνόρων, καθώς και στη ζώνη ελέγχου του Ισραήλ εντός του συριακού εδάφους.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) δεσμεύονται στην ισχυρή συμμαχία με τους Δρούζους αδελφούς μας και, ως εκ τούτου, πλήττουν στόχους σε ολόκληρη τη Συρία προκειμένου να τους προστατεύσουν στην περιοχή της Σουέιντα, στο Τζαμπάλ αλ-Δρούζ, και όπου αλλού κριθεί αναγκαίο», αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

Οι IDF προσθέτουν επίσης ότι «η ανεξέλεγκτη διέλευση του φράχτη προς τη Συρία θέτει σε κίνδυνο τόσο τους Δρούζους όσο και τις δικές μας δυνάμεις και πρέπει να σταματήσει άμεσα», αναφερόμενοι στο περιστατικό κατά το οποίο περίπου 1.000 Ισραηλινοί Δρούζοι πέρασαν σήμερα τα σύνορα προς τη Συρία.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.