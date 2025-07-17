ΟΗΕ για Γάζα: Το διεθνές δίκαιο είναι εφαρμοστέο από το Ισραήλ εξίσου με όλες τις άλλες χώρες;

Ο αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ αρμόδιος για τον συντονισμό της ανθρωπιστικής αρωγής, ο Τομ Φλέτσερ, παρότρυνε χθες το Συμβούλιο Ασφαλείας να αποτιμήσει εάν και κατά πόσον το Ισραήλ τηρεί τις υποχρεώσεις του δυνάμει του διεθνούς δικαίου στη Λωρίδα της Γάζας, θυμίζοντας πως η κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακο γίνεται ολοένα πιο καταστροφική.

«Το Ισραήλ, ως δύναμη κατοχής, είναι υποχρεωμένο να εγγυάται ότι ο κόσμος έχει τρόφιμα και ιατρικά εφόδια. Αλλά δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο», τόνισε ο κ. Φλέτσερ απευθυνόμενος στο ΣΑ στη Νέα Υόρκη. «Αντ’ αυτού, άμαχοι εκτίθενται στον κίνδυνο θανάτου ή τραυματισμού, σε εξαναγκαστικούς εκτοπισμούς, στέρηση της αξιοπρέπειάς τους».

Ο αξιωματούχος του οργανισμού μίλησε για δραματικές συνθήκες και πρόσθεσε πως «δεν μας έχουν απομείνει λέξεις στο λεξιλόγιο» για να περιγραφτεί η κατάσταση.

«Τα τρόφιμα τελειώνουν. Αυτοί που πάνε να βρουν φαγητό δέχονται πυρά. Άνθρωποι πεθαίνουν προσπαθώντας να βρουν τροφή για τις οικογένειές τους», επέμεινε.

Ο Τομ Φλέτσερ αναφέρθηκε επίσης σε δηλώσεις μελών της κυβέρνησης του Ισραήλ, που μίλησαν περί εσκεμμένης στέρησης της τροφής από τους Παλαιστίνιους.

«Η χρήση του λιμού αμάχων ως μεθόδου διεξαγωγής πολέμου θα ήταν φυσικά έγκλημα πολέμου», τόνισε.

«Δεν είναι ανάγκη να διαλέξουμε —στην πραγματικότητα δεν πρέπει να διαλέξουμε— ανάμεσα στο να απαιτήσουμε το τέλος του λιμού αμάχων στη Γάζα ή να απαιτήσουμε την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων άνευ όρων. Και πρέπει επίσης να απορρίψουμε τον αντισημιτισμό. Πρέπει να τον καταπολεμήσουμε με κάθε ίνα της ύπαρξής μας. Όμως πρέπει επίσης να αξιώσουμε το Ισραήλ να εφαρμόσει τις ίδιες αρχές και τους ίδιους νόμους που ισχύουν για όλα τα άλλα κράτη», συμπλήρωσε ο πενηντάχρονος βρετανός διπλωμάτης.

