Καζακστάν: Τουλάχιστον 13 νεκροί σε πυρκαγιά σε ξενοδοχείο της Αλμάτι

Τουλάχιστον 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα εξαιτίας πυρκαγιάς σε ξενοδοχείο της Αλμάτι, της μεγαλύτερης πόλης του Καζακστάν, ανακοίνωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της πρώην πρωτεύουσας της χώρας της κεντρικής Ασίας, συμπληρώνοντας πως οι φλόγες έχουν πλέον κατασβεστεί.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της φωτιάς «βρέθηκαν 13 νεκροί, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες· βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησής τους», ανέφεραν οι τοπικές αρχές σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν.

Σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Zakon.kz, που επικαλέστηκε το γραφείο του δημάρχου της Αλμάτι, άλλοι τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

Η πυρκαγιά, για την οποία οι αρχές ειδοποιήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, εκδηλώθηκε στο υπόγειο τριώροφου κτιρίου, στο υπόγειο και στο ισόγειο του οποίου λειτουργεί ξενοδοχείο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Χρειάστηκε σχεδόν μια ώρα στους πυροσβέστες για να σβήσουν τις φλόγες, συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας πως τα θύματα πέθαναν εξαιτίας δηλητηρίασης από μονοξείδιο του άνθρακα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των τοπικών αρχών, στο κτίριο βρίσκονταν 72 άνθρωποι και οι 59 μπόρεσαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα από αυτό χωρίς βοήθεια.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

