Ισραήλ: Οι οικογένειες των ομήρων ανησυχούν και απαιτούν εξηγήσεις

Οι οικογένειες των ομήρων, στην πλειονότητά τους Ισραηλινών, που κρατά η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας εξέφρασαν σήμερα την «ανησυχία» τους και απαίτησαν από την κυβέρνηση εξηγήσεις μετά τις εντατικές ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Οι οικογένειες ανησυχούν για την τύχη των δικών τους και περιμένουν εξηγήσεις. Κάθε λεπτό μοιάζει αιωνιότητα. Απαιτούμε από τον υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και τα μέλη του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου να μας συναντήσουν σήμερα το πρωί», έπειτα από «μια νύχτα τεράστιας αγωνίας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ένωση που συγκεντρώνει τις οικογένειες πάνω από 220 ομήρων που απήγαγε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα κατά την αιματηρή επίθεσή του στις 7 Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

Το Φόρουμ αυτό εξέφρασε "την τεράστια οργή (του) που κανένα από τα μέλη του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου δεν έκανε τον κόπο να συναντήσει τις οικογένειες των ομήρων για να τους εξηγήσει ένα πράγμα: αν αυτή η χερσαία επιχείρηση θέτει σε κίνδυνο τους 229 ομήρους" που έχουν ταυτοποιήσει οι αρχές.

Οι μαχητές της Χαμάς απήγαγαν δεκάδες ανθρώπους, πήραν επίσης μαζί τους πτώματα, και τους οδήγησαν στην Λωρίδα της Γάζας. Οι ισραηλινές αρχές έχουν ταυτοποιήσει 229 ομήρους, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που έδωσε χθες, Παρασκευή, στη δημοσιότητα ο ισραηλινός στρατός.

Μια Αμερικανίδα και η κόρη της, όπως και δύο Ισραηλινές ογδοντάχρονες αφέθηκαν ελεύθερες από τη Χαμάς έπειτα από μεσολάβηση της Αιγύπτου και του Κατάρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

