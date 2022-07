Δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σίνζο Άμπε.

Μετά τον πισώπλατο πυροβολισμό που δέχθηκε ενώ εκφωνούσε ομιλία στη δυτική πόλη Νάρα, άφησε την τελευταία του πνοή, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Συγκλονίστηκε ο πλανήτης όταν έγινε γνωστό ότι ο δημοφιλής Ιάπωνας πολιτικός πυροβολήθηκε και στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο, αφού κατέρρευσε αιμορραγώντας.

Από την πρώτη στιγμή είχε γίνει γνωστό ότι η κατάσταση του Άμπε ήταν πολύ κρίσιμη, καθώς δεν είχε καμία ζωτική ένδειξη και βρισκόταν σε κατάσταση «καρδιοπνευμονικής ανακοπής», όταν τον μετέφερε το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Ο δράστης συνελήφθη από την αστυνομία. Πρόκειται για άνδρα 42 ετών.

New video shows attempted assassination on former Japanese Prime Minister Shinzo Abe



NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/7zsm4WSWrZ