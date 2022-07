Σοκ στην Ιαπωνία, καθώς πυροβόλησαν τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας Σίνζο Άμπε κατά τη διάρκεια ομιλίας του.

Ο 67χρονος βετεράνος πολιτικός, διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αφού κατέρρευσε αιμορραγώντας και σύμφωνα με ιαπωνικά ΜΜΕ δεν παρουσιάζει καμιά ένδειξη ζωής.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν ως δύο πυροβολισμούς, που χτύπησαν στο στήθος και στον λαιμό τον βετεράνο συντηρητικό πολιτικό. Η αστυνομία συνέλαβε τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης.

