Νικητής των ρωσικών προεδρικών εκλογών με πάνω από 87% αναδείχθηκε χθες ο Βλαντιμίρ Πούτιν , με το αποτέλεσμα να είναι αναμενόμενο αφού ουσιαστικά δεν υπήρχε αντίπαλος.

Από τους πρώτους που έσπευσε να συγχαρεί τον Ρώσο πρόεδρο ήταν ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, σύμμαχος και φίλος του, Κιμ Γιονγκ Ουν.

Τον Πούτιν συνεχάρησαν επίσης οι ηγέτες της Βενεζουέλας, της Νικαράγουας, της Κούβας, της Βολιβίας και η Κίνα, η οποία εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών «θα συνεχίσουν να προοδεύουν» τα επόμενα χρόνια.

«Η Κίνα εκφράζει τα συγχαρητήριά της», δήλωσε στον Τύπο ο Λιν Τζιάν, εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Εξωτερικών, προσθέτοντας: «Είμαστε πεπεισμένοι ότι, υπό τη στρατηγική ηγεσία του προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του προέδρου Πούτιν, οι σχέσεις μεταξύ της Κίνας και της Ρωσίας θα συνεχίσουν να προοδεύουν».

Η Ουκρανία και η Δύση αντίθετα δεν χαιρέτησαν το αποτέλεσμα των εκλογών

Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η «απομίμηση εκλογών» στην Ρωσία στερείται νομιμοποίησης.

«Είναι σαφές για ολόκληρο τον κόσμο ότι το πρόσωπο αυτό, όπως έχει συμβεί συχνά στην Ιστορία, είναι απλώς μεθυσμένο από την εξουσία και κάνει τα πάντα για να κυριαρχεί αιωνίως», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος σε μήνυμα που αναρτήθηκε στα κοινωνικά δίκτυα.

Γερμανία

Ενδεικτικά, ο Γερμανός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να συγχαρεί τον Ρώσο πρόεδρο, ενώ το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του αναφέρεται σε «ψευδοεκλογές», το αποτέλεσμα των οποίων δεν εκπλήσσει κανέναν.

Από το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνεται μέσω X: «Οι ψευδοεκλογές στην Ρωσία δεν είναι ούτε ελεύθερες ούτε δίκαιες, το αποτέλεσμα δεν εκπλήσσει κανέναν. Ο Πούτιν κυβερνά αυταρχικά, βασίζεται στην λογοκρισία, την καταστολή και τη βία. Οι "εκλογές" στα κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας είναι άκυρες και μια ακόμη παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

ΗΠΑ

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε ότι οι ρωσικές εκλογές «δεν είναι προφανώς ούτε ελεύθερες, ούτε δίκαιες», δεδομένου ότι ο Πούτιν έχει φυλακίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους και εμπόδισε άλλους να είναι υποψήφιοι εναντίον του, σχολιάζοντας την εκλογική διαδικασία με μία και μοναδική πιθανή έκβαση που ολοκληρώθηκε στην Ρωσία.

Βρετανία

Την απουσία «ελεύθερων και δίκαιων εκλογών» στην Ρωσία κατήγγειλε μέσω του Χ (πρώην Twitter), ο Βρετανός ΥΠΕΞ Ντέιβιντ Κάμερον.

Ο Καμερον κατήγγειλε «την παράνομη οργάνωση εκλογών στο ουκρανικό έδαφος, την απουσία επιλογής για τους ψηφοφόρους και την απουσία ανεξάρτητου ελέγχου (της εκλογικής διαδικασίας) από τον Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη».

Στην Βαρσοβία, το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι «οι προεδρικές εκλογές στην Ρωσία δεν είναι νόμιμες, ελεύθερες και δίκαιες». «Η ψηφοφορία διεξήχθη σε πλαίσιο βαριάς καταστολής» και, στις κατεχόμενες περιοχές της Ουκρανίας, κατά παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

