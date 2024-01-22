Λογαριασμός
Ισχυρή έκρηξη σε βιομηχανική περιοχή κοντά στην Τεχεράνη

Τα αιτία της έκρηξης δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί

Έκρηξη

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη βιομηχανική πόλη Γκαρμσάρ στην επαρχία Σεμνάν του Ιράν, νοτιανατολικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει δύναμη της πυροσβεστικής.

Στην επαρχία Σεμνάν βρίσκεται το διαστημικό κέντρο του Ιράν.
 

Πηγή: skai.gr

