Ισχυρή έκρηξη σε βιομηχανική περιοχή κοντά στην Τεχεράνη

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη βιομηχανική πόλη Γκαρμσάρ στην επαρχία Σεμνάν του Ιράν, νοτιανατολικά της Τεχεράνης, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της χώρας.

Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν ακόμη εξακριβωθεί, ενώ στο σημείο έχει σπεύσει δύναμη της πυροσβεστικής.

Στην επαρχία Σεμνάν βρίσκεται το διαστημικό κέντρο του Ιράν.



Πηγή: skai.gr

