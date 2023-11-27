Η Βόρεια Κορέα του Κιμ Γιονγκ Ουν έχει υποστεί μια παράξενη αύξηση στον αριθμό των ανδρών που έχουν τριχόπτωση, αναφέρει η New York Post που επικαλείται ειδικούς. Οι ειδικοί μίλησαν με το Radio Free Asia (RFA), συζητώντας πώς το φαινόμενο φαίνεται να προέρχεται από διάφορες πηγές, συμπεριλαμβανομένων λοιμώξεων που προκάλεσαν απώλεια μαλλιών ως επακόλουθο και τη χρήση σαπουνιού και απορρυπαντικού πλυντηρίου που περιέχουν «σκληρά» χημικά συστατικά.

Ο Choi Jeong Hoon, γιατρός από τη Βόρεια Κορέα εξήγησε ότι δεν είναι «εύκολο» για τους Βορειοκορεάτες να βρουν «ήπια» χημικά προϊόντα προσθέτοντας ότι το κόστος της θεραπείας για την τριχόπτωση για τον μέσο πολίτη είναι υπερβολικό - και συχνά δεν αποδεικνύεται πολύ αποτελεσματικό.

Ένας άλλος ειδικός υποστήριξε ότι τα καπέλα του στρατού μπορεί επίσης να βλάψουν τα μαλλιά λόγω έλλειψης κατάλληλου αερισμού, που οδηγεί σε συσσώρευση βακτηρίων και φραγμένους πόρους που μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την αραίωση των μαλλιών. Όλοι οι αρτιμελείς άνδρες συνήθως απαιτείται να υπηρετήσουν 10 χρόνια στις ένοπλες δυνάμεις.

Η τριχόπτωση είναι ζήτημα και στη Νότια Κορέα

Ωστόσο, όπως αναφέρει η New York Post, η τριχόπτωση δεν είναι μόνο θέμα της Βόρειας Κορέας. Η Νότια Κορέα έχει επίσης δει τα τελευταία χρόνια ξαφνική τριχόπτωση στον ανδρικό πληθυσμό και μάλιστα κατάφερε να επηρεάσει τις προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους.

Ο υποψήφιος Lee Jae-myung, ο οποίος δεν είναι φαλακρός, κέρδισε την υποστήριξη των ψηφοφόρων αφού πρότεινε να πληρώσει η κυβέρνηση για θεραπείες τριχόπτωσης.

Οι διαδικτυακές κοινότητες για φαλακρούς εξερράγησαν με την υποστήριξη του Lee, καθώς η Νότια Κορέα κάλυπτε μόνο θεραπείες για τη φαλάκρα που προκαλείται από ορισμένες ασθένειες. Οι αναφορές λένε ότι ένας στους πέντε Νοτιοκορεάτες υποφέρει από τριχόπτωση.

