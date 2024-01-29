Κατάρ: Πλαίσιο για εκεχειρία και απελευθέρωση ομήρων στη Χαμάς

Ένα πλαίσιο για τη διακοπή των μαχών στη Γάζα και την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται μετά την επίθεση της Χαμάς αναμένεται να διαβιβαστεί στο παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός του Κατάρ στο τέλος των συναντήσεων με Αμερικανούς, Ισραηλινούς και Αιγύπτιους αξιωματούχους.

Ο Μοχάμαντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC ότι σημειώθηκε "αξιοσημείωτη πρόοδος" αυτή την εβδομάδα κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων, και ότι τα διάφορα μέρη "ελπίζουν να μεταφέρουν αυτή την πρόταση στη Χαμάς και να την πείσουν να συμμετάσχει θετικά και εποικοδομητικά στη διαδικασία".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

