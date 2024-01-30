Λογαριασμός
Ξεκίνησε το διάσημο καρναβάλι της Βενετίας – Εντυπωσιακές εικόνες 

Γέμισαν τα κανάλια και οι δρόμοι με κόντηδες, δόγηδες, αρλεκίνους και περίτεχνες μάσκες

βενετια καρναβαλι

Σε καρναβαλικούς ρυθμούς έχει μπει η Βενετία καθώς το Σάββατο, 27 Ιανουαρίου, ξεκίνησαν επισήμως οι εκδηλώσεις με την παραδοσιακή «ρεγκάτα», την λεμβοδρομία με τα πληρώματα των μασκαράδων στα κανάλια της πόλης. 

βενετια

Φέτος το Καρναβάλι είναι αφιερωμένο στα ταξίδια του Μάρκο Πόλο, καθώς συμπληρώνονται 700 χρόνια από τον θάνατο του μεγάλου εξερευνητή. 

Το διάσημο καρναβάλι με τις περίφημες, περίτεχνες μασκες του και τις ενετικές στολές των κόντηδων και των δόγηδων, τελειώνει με την έναρξη της χριστιανικής Σαρακοστής, σαράντα ημέρες πριν από το Πάσχα: την «Ευλογημένη Τρίτη» (Martedi «Grasso ή Mardi Gras), την ημέρα πριν από την Καθαρά Τετάρτη.

βενετια

βενετια

βενετια

Φέτος το καρναβάλι της Βενετίας θα τελειώσει την Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου. 

βενετια

βενετια

βενετια

βενετια


 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βενετία καρναβάλι
