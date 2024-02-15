Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε δημόσια την Πέμπτη ότι η Ρωσία απέκτησε ένα «ανησυχητικό» νέο αντιδορυφορικό όπλο, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να προκαλέσει άμεσα «φυσική καταστροφή» στη Γη.
Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ έχουν πληροφορίες ότι η Ρωσία έχει αποκτήσει τη δυνατότητα, αλλά ότι ένα τέτοιο όπλο δεν είναι προς το παρόν λειτουργικό. «Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ αναλύουν τις πληροφορίες που έχουν για τη νέα τεχνολογία και έχουν διαβουλευτεί με συμμάχους και εταίρους για το θέμα» σημείωσε.
«Πρώτον, αυτό δεν είναι μια ενεργή ικανότητα που έχει αναπτυχθεί, και παρόλο που η επιδίωξη αυτής της συγκεκριμένης ικανότητας από τη Ρωσία είναι ανησυχητική, δεν υπάρχει άμεση απειλή για την ασφάλεια κανενός», επέμεινε ο Κίρμπι. «Δεν μιλάμε για ένα όπλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτεθεί σε ανθρώπινα όντα ή να προκαλέσει φυσική καταστροφή εδώ στη Γη» διαβεβαίωσε.
Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την υπόθεση μετά από την αινιγματική προειδοποίηση την Τετάρτη από τον Ρεπουμπλικανό επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, βουλευτή Οχάιο, Μάικ Τέρνερ. Ο Τέρνερ προέτρεψε την κυβέρνηση Μπάιντεν να αποχαρακτηρίσει πληροφορίες σχετικά με αυτό που αποκάλεσε «σοβαρή απειλή για την εθνική ασφάλεια».
Ο Κίρμπι είπε ότι η διαδικασία επανεξέτασης και αποχαρακτηρισμού των πληροφοριών σχετικά με τη ρωσική ικανότητα βρισκόταν σε εξέλιξη όταν ο Τέρνερ «δυστυχώς» δημοσίευσε τη δήλωσή του. «Ήμασταν πολύ προσεκτικοί και συνειδητοποιημένοι σχετικά με το τι αποφασίζουμε να αποχαρακτηρίσουμε να υποβαθμίσουμεε και να μοιραστούμε με το κοινό», πρόσθεσε.
Στη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ περιέγραψε τις αναφορές των ΗΠΑ για νέα ρωσική στρατιωτική ικανότητα «ως τέχνασμα που αποσκοπούσε να κάνει το Κογκρέσο των ΗΠΑ να υποστηρίξει τη βοήθεια προς την Ουκρανία».
«Είναι προφανές ότι η Ουάσιγκτον προσπαθεί να αναγκάσει το Κογκρέσο να ψηφίσει το νομοσχέδιο για τη βοήθεια με δόλωμα», υποστήριξε ο Πεσκόφ σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. «Ας δούμε τι τέχνασμα θα χρησιμοποιήσει ο Λευκός Οίκος».
Η οπλική αυτή ικανότητα θα παραβίαζε μια διεθνή διαστημική συνθήκη, την οποία έχουν υπογράψει περισσότερες από 130 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας.
Ο Λευκός Οίκος είπε ότι θα απευθυνθεί άμεσα στους Ρώσους σχετικά με τις ανησυχίες. Παρόλο που ο Κίρμπι προσπάθησε να καθησυχάσει τους Αμερικανούς, εντούτοις αναγνώρισε ότι πρόκειται για «ένα σοβαρό θέμα» που οι ΗΠΑ δεν υποβαθμίζουν.
- Ο Σούνακ ζήτησε από τον Νετανιάχου να ανοίξει τη μεθοριακή διάβαση Κερέμ Σαλόμ - Το Λονδίνο ανησυχεί για τη Ράφα
- Έξι αγροτικές ενώσεις απορρίπτουν την πρόταση της Κομισιόν για τα εισαγόμενα ουκρανικά προϊόντα
- Ουκρανικές πηγές στην Washington Post: Θέμα χρόνου η απώλεια της Αβντιίβκα - Η Ρωσία ανακτά την πρωτοβουλία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.