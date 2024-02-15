Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε δημόσια την Πέμπτη ότι η Ρωσία απέκτησε ένα «ανησυχητικό» νέο αντιδορυφορικό όπλο, διευκρινίζοντας ότι δεν μπορεί να προκαλέσει άμεσα «φυσική καταστροφή» στη Γη.



Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, Τζον Κίρμπι, δήλωσε ότι οι αξιωματούχοι των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ έχουν πληροφορίες ότι η Ρωσία έχει αποκτήσει τη δυνατότητα, αλλά ότι ένα τέτοιο όπλο δεν είναι προς το παρόν λειτουργικό. «Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ αναλύουν τις πληροφορίες που έχουν για τη νέα τεχνολογία και έχουν διαβουλευτεί με συμμάχους και εταίρους για το θέμα» σημείωσε.

«Πρώτον, αυτό δεν είναι μια ενεργή ικανότητα που έχει αναπτυχθεί, και παρόλο που η επιδίωξη αυτής της συγκεκριμένης ικανότητας από τη Ρωσία είναι ανησυχητική, δεν υπάρχει άμεση απειλή για την ασφάλεια κανενός», επέμεινε ο Κίρμπι. «Δεν μιλάμε για ένα όπλο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να επιτεθεί σε ανθρώπινα όντα ή να προκαλέσει φυσική καταστροφή εδώ στη Γη» διαβεβαίωσε.Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε την υπόθεση μετά από την αινιγματική προειδοποίηση την Τετάρτη από τον Ρεπουμπλικανό επικεφαλής της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων, βουλευτή Οχάιο, Μάικ Τέρνερ. Ο Τέρνερ προέτρεψε την κυβέρνηση Μπάιντεν να αποχαρακτηρίσει πληροφορίες σχετικά με αυτό που αποκάλεσεΟ Κίρμπι είπε ότι η διαδικασία επανεξέτασης και αποχαρακτηρισμού των πληροφοριών σχετικά με τη ρωσική ικανότητα βρισκόταν σε εξέλιξη όταν ο Τέρνερ «δυστυχώς» δημοσίευσε τη δήλωσή του. «Ήμασταν πολύ προσεκτικοί και συνειδητοποιημένοι σχετικά με το τι αποφασίζουμε να αποχαρακτηρίσουμε να υποβαθμίσουμεε και να μοιραστούμε με το κοινό», πρόσθεσε.Στη Μόσχα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ περιέγραψε τις αναφορές των ΗΠΑ για νέα ρωσική στρατιωτική ικανότητα «ως τέχνασμα που αποσκοπούσε να κάνει το Κογκρέσο των ΗΠΑ να υποστηρίξει τη βοήθεια προς την Ουκρανία».«Είναι προφανές ότι η Ουάσιγκτον προσπαθεί να αναγκάσει το Κογκρέσουποστήριξε ο Πεσκόφ σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων. «Ας δούμε τι τέχνασμα θα χρησιμοποιήσει ο Λευκός Οίκος».Η οπλική αυτή ικανότητα θα παραβίαζετην οποία έχουν υπογράψει περισσότερες από 130 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας.Ο Λευκός Οίκος είπε ότι θα απευθυνθεί άμεσα στους Ρώσους σχετικά με τις ανησυχίες. Παρόλο που ο Κίρμπι προσπάθησε να καθησυχάσει τους Αμερικανούς, εντούτοις αναγνώρισε ότι πρόκειται για

