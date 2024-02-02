Ένα ρακούν με την... περιέργειά του σε έναν κεντρικό σταθμό ηλεκτροδότησης στο Τορόντο προκάλεσε διακοπή ηλεκτροδρότησης σε χιλιάδες νοικοκυριά στο κέντρο της πόλης αργά χθες Πέμπτη, θέτοντας εκτός λειτουργίας φωτεινούς σηματοδότες σε δρόμους της μεγαλύτερης πόλης του Καναδά και παγιδεύοντας ανθρώπους μέσα σε ανελκυστήρες.

Ειδικοί που ερευνούσαν τη διακοπή ηλεκτροδότησης διαπίστωσαν ότι το νυκτόβιο θηλαστικό άγγιξε εξοπλισμό σε ένα ηλεκτρικό σταθμό στο κέντρο του Τορόντο, ανέφερε η Utility Hydro One με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Hydro One δεν ανέφερε αν το ρακούν επέζησε.

Η διακοπή ηλεκτροδρότησης έπληξε περιοχές σε ακτίνα περίπου 2 χλμ από τον σταθμό CN Tower και άφησε περίπου 7.000 ανθρώπους στο σκοτάδι για περισσότερες από δύο ώρες.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της πόλης είπε ότι έλαβε δεκάδες τηλεφωνήματα και πυροσβέστες εστάλησαν για απεγκλωβίσεις σε ανελκυστήρες, λόγω της διακοπής ηλεκτροδότησης.

Ορισμένοι φωτεινοί σηματοδότες ήταν επίσης εκτός λειτουργίας σε δρόμους στο κέντρο του Τορόντο, όπου βρίσκεται επίσης ο πολυσύχναστος σιδηροδρομικός κόμβος Union Station, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα του Reuters.

Must be nice being in one of those building with electricity now… 🥹#TorontoBlackout pic.twitter.com/B5cOBdEBKS — ZPSTR (@zopster) February 2, 2024

