Πανάκριβο γίνεται το Παρίσι ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024. Οι τιμές των ξενοδοχείων αναμένεται ότι θα είναι τετραπλάσιες τον επόμενο Ιούλιο σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές των προηγούμενων ετών, ενώ ακόμα και το εισιτήριο των μέσων μαζικής μεταφοράς αναμένεται ότι θα είναι διπλάσιο, υπερβαίνοντας τα 4 ευρώ. Το εισιτήριο εισόδου στο Μουσείο του Λούβρου θα αυξηθεί από 17 σε 22 ευρώ από τις 15 Ιανουαρίου 2024, ενώ η είσοδος στο παλάτι των Βερσαλλιών θα ανέλθει στα 21 ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 16,6% μέσα σε ενάμιση χρόνο.

Ως προς το συνολικό κόστος των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού, οι αρμόδιες γαλλικές αρχές εκτιμούν ότι θα ανέλθει στα 4,397 δισεκ. ευρώ έναντι 4,380 δισεκατομμυρίων που ήταν η περσινή εκτίμηση. Σε ό,τι αφορά τα προσδοκώμενα έσοδα, η οργανωτική επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων εκτιμά ότι θα εισπράξει περίπου 1,2 δισεκ. ευρώ από τις πάσης φύσεως συμφωνίες που έχει ήδη υπογράψει με ιδιωτικές εταιρείες. Ελαφρώς μεγαλύτερα από εκείνα που είχαν προϋπολογιστεί θα είναι και τα έσοδα από τις πωλήσεις εισιτηρίων, εκτιμούν οι γαλλικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.