Τρόμος στον Καναδά στη σκιά του μακελειού στο Τέξας. Αστυνομικοί στο Τορόντο πυροβόλησαν και τραυμάτισαν έναν άνδρα ο οποίος περπατούσε σε έναν δρόμο κρατώντας καραμπίνα, σε μια γειτονιά της πόλης, με αποτέλεσμα να διαταχθεί ο αποκλεισμός πέντε κοντινών σχολείων, για προληπτικούς λόγους.

BREAKING: Four Toronto schools are in lockdown after reports of a man with a rifle walking near Maberley Crescent and Oxhorn Road in Port Union. https://t.co/j5meWTPqbD