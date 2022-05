Ο θάνατος ενός άνδρα, ο οποίος πέθανε από ασφυξία αφού τον έκλεισαν στο πορτ-μπαγκάζ ενός περιπολικού, απ’ όπου αναδιδόταν πυκνός καπνός, προκάλεσε σοκ στη Βραζιλία.

Το βίντεο που τράβηξε ένας αυτόπτης μάρτυρας έχει κάνει τον γύρο του κόσμου μέσω του διαδικτύου.

Προσοχή, σκληρές εικόνες:

In broad daylight, police in Brazil 🇧🇷 stuff a man with learning difficulties into an improvised gas chamber, killing him immediately.pic.twitter.com/Q8gbLTrzoH